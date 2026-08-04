我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi

駕駛紀錄相同 車險卻差108元 只因這件「私事」

美股費半狂漲6% 道瓊、史坦普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股四大指數4日收漲。ADI Global Distribution執行長與主管...
美股四大指數4日收漲。ADI Global Distribution執行長與主管們在紐約證交所進行敲鐘儀式。（路透）

美股四大指數周二（4日）強勁上漲，費城半導體指數狂飆超過6%，道瓊勁揚900點，與史坦普500指數同創歷史新高，受工具機業者卡特彼勒和Palantir等AI相關企業最新財報提振，這些財報緩解了市場對需求的擔憂；與此同時，受伊朗衝突有望達成協議的預期影響，原油價格和美國公債殖利率雙雙下跌。

道瓊工業指數4日收盤上漲907.47點，漲幅1.71%，收54,085.88點；史坦普500指數上漲136.02點，漲幅1.79%，收7,736.52點；那斯達克指數上漲671.10點，漲幅2.59%，收26,584.99點。

費城半導體指數飆升6.55%，大漲748.91點，報12,179.26點，在7月暴跌20.6%後連續第四個交易日上漲，因被視為AI支出受惠者的晶片股大幅上漲。

道指在周一創下7月6日以來首個收盤新高後，周二連續第二個交易日創下收盤新高；而史坦普500指數則在周二創下7月2日以來的首個收盤新高。

史坦普500指數科技類股上漲4.1%，成為史坦普11大類股中表現最佳的類股。

資料分析業者Palantir上調年度營收財測後，股價飆升29.5%，創下自2024年2月以來的最大單日漲幅。

被視為全球工業經濟風向標的卡特彼勒大漲5.6%，此前公司上調年度營收成長預期，因為AI數據中心的建設推動了對其發電和建築設備的需求。

卡特彼勒給道瓊工業指數帶來最大提振，為該指數貢獻了約280點的漲幅。

在本輪財報季，投資人一直密切關注AI相關公司的業績，以判斷該領域的巨額投入是否開始顯現回報。

此外，卡達一名官員表示，為通過外交途徑解決衝突所做的努力仍在繼續；而美國財政部長貝森特則表示，與伊朗就重開荷莫茲海峽達成的協議可能在未來兩天內達成，受此影響，原油價格下跌約5%，這也支撐了股市。

油價下跌也削弱了市場對聯準會9月升息的預期。芝商所（CME）FedWatch數據顯示，市場預估9月升息的機率由前一交易日的67.2%降至56.9%，帶動美國公債殖利率回落。

芝加哥Cresset Capital Management首席投資策略師兼創始合夥人Jack Ablin表示：「我感覺不到投資者有任何一絲懷疑，無論是對原油、利率還是股票。財報無疑帶來支撐作用，這是個好消息，但我並不確定僅憑寥寥幾份財報就能支撐史坦普指數創下新高。」

馬斯克旗下的SpaceX在公布財報前收漲9.4%。收盤後，該公司公布上市以來的首份財報，股價隨即下跌約4%。

麥當勞儘管公布了令人失望的業績，股價仍上漲1.2%；而輝瑞在公布樂觀的季度財報後，股價上漲1.5%。

精華 FAQ

  • 4日美股四大指數全面收高，道瓊漲907.47點、史坦普500漲1.79%、那斯達克漲2.59%，費城半導體指數更暴漲6.55%，顯示市場風險偏好明顯升溫。

  • Palantir上調年度營收財測後股價飆29.5%，卡特彼勒也因AI資料中心需求帶動而上調展望、股價漲5.6%，兩者都緩解了投資人對需求放緩的疑慮。

  • 市場預期美伊衝突有望透過外交協議降溫，帶動原油價格跌約5%；油價回落又壓低升息預期，FedWatch顯示9月升息機率降至56.9%，殖利率因此回落。

史坦普500 道瓊 美伊

上一則

荷莫茲受阻反成大補丸 全球最大石油公司沙烏地阿美Q2狂賺334億美元

延伸閱讀

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元
美股史坦普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股

美股史坦普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股
中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點

中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點
美股三大指數回吐漲幅收跌 費半逆勢走揚 觀望財報季與中東

美股三大指數回吐漲幅收跌 費半逆勢走揚 觀望財報季與中東

熱門新聞

聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
美國聯準會（Fed）29日決議維持利率不變，但Fed主席華許未能在記者會上闡明這次不升息的理由，被視為一大敗筆，導致當天美國債市和股市俱挫。路透

債市跌給Fed主席看…經濟學家：維持利率不變是正確決定

2026-07-30 11:18
抵押貸款機構房地美表示，基準30年期固定利率抵押貸款利率已從前周的6.58%升至6.66%。(美聯社)

美經濟成長緩慢 通膨下不來 民眾生活比去年更苦

2026-08-02 02:29

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入
香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典