整理包／華許想少開兩次Fed利率決策會議？五大重點一次看

聯準會主席華許傳出考慮將每年利率決策會議由8次減為6次，若成真，將是Fed數十年來貨幣政策流程最大改革之一。（路透）

聯準會 （Fed）主席華許 （Kevin Warsh）傳出考慮將每年例行利率 決策會議由八次減為六次，另安排兩場聚焦經濟議題的會議。如果成真，這將是聯準會數十年來貨幣政策流程的最大變革之一，可能改變聯準會政策溝通與利率調整的節奏。以下是五大重點整理：

1、次數變化

根據紐約時報報導，華許提出新方案，每年例行召開的利率決策會議減至六次，另安排兩場經濟議題會議，不討論利率決策。

2、制度變革

目前每年開八次政策會議的制度已沿用約40年。官網已公布明年會議日期，但標示為暫定，保留調整空間。

3、誰能決定

《聯邦準備法》只規定聯邦公開市場委員會（FOMC）每年至少開會四次，因此毋須國會批准，華許即可推動改革，最快可能在9月會議前定案。

4、為什麼改

每次會議都需準備大量經濟分析、簡報製作，以及對外溝通。縮減例會次數，可降低幕僚作業負擔，也符合華許上任以來較少發布政策指引、公開發言較為克制的作風。

5、風險為何

若通膨突然升溫或勞動市場意外轉弱，聯準會例行調整利率的機會將減少，除非召開緊急會議，否則政策反應速度可能放慢。