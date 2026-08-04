算力仍缺、Nvidia舊款GPU 租賃價不降反升
資料顯示，輝達（Nvidia）A100和H100等舊款繪圖顯示器（GPU），租賃價格未隨著時間降低，反倒逆勢攀升，顯示AI建設潮並未過頭，仍有極大需求。
Wccftech報導，據Silicon Data，輝達H100 GPU，今年初每小時租賃價為略低2美元，如今升至接近3美元。輝達B200晶片每小時租賃價，也從今年初的略低於5美元，升至5.5-5.8美元。
The chart is one of the clearest rebuttals to the claim that AI compute is already being overbuilt.— Ricky Ho (@rickyho_1989) August 3, 2026
GPU rental prices are not collapsing as new capacity comes online. They are rising across almost every generation. B200 rates have moved toward roughly $5.50 to $5.80 per… pic.twitter.com/wgBlGuXqfT
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舊款GPU為何價格上揚？一個解釋是「傑文斯悖論」（Jevons paradox），晶片和模型的效率日增，但運算的成本降低，會擴大經濟上可行的工作量，意思是某項資源變得更便宜更好用時，總消耗量會不減反增。
這表示前兩年以固定價格簽約的客戶，目前租賃價低於現貨價，不過一旦期滿，雲端業者應該會有漲價空間，可以在無需增加實體算力的情況下，提高雲端營收與營運現金流。
電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry），去年底指控雲端巨擘延長晶片和AI基礎建設等資產的使用期限，來「低估折舊價值」，並以詐騙稱之。可是目前GPU租賃價未見下跌，顯示微軟等超大規模雲端服務商，可以延長輝達GPU的使用壽命預估，來壓低GPU每年的折舊費用，能替淨利再添助力。
內文認為，AI建設潮並未過頭，市場對算力的需求仍很大，加上模型與晶片效率提升後，整體可行運算量反而擴大，因此租賃價未見回落，甚至出現上升。 據Silicon Data資料，H100今年初每小時租金略低於2美元，如今接近3美元；B200也由略低於5美元，升至約5.5到5.8美元，顯示各世代GPU價格都偏強。 若租賃市場維持高價，前兩年簽固定價合約的客戶將低於現貨價；合約到期後，雲端業者有機會調高售價，在不增加實體算力下提升營收、現金流與獲利。
精華 FAQ
內文認為，AI建設潮並未過頭，市場對算力的需求仍很大，加上模型與晶片效率提升後，整體可行運算量反而擴大，因此租賃價未見回落，甚至出現上升。
據Silicon Data資料，H100今年初每小時租金略低於2美元，如今接近3美元；B200也由略低於5美元，升至約5.5到5.8美元，顯示各世代GPU價格都偏強。
若租賃市場維持高價，前兩年簽固定價合約的客戶將低於現貨價；合約到期後，雲端業者有機會調高售價，在不增加實體算力下提升營收、現金流與獲利。
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