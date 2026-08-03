華許未交代抗通膨路徑 美銀：長債賣壓恐捲土重來

聯準會（Fed）主席華許。(美聯社)

聯準會 （Fed）主席華許 光是承諾抑制通膨，卻未說明如何達成目標，使Fed抗通膨公信力受到債市考驗。美國銀行（Bank of America）警告，如果Fed無法改善政策溝通，長天期美債賣壓恐捲土重來；城堡證券（Citadel Securities）則認為，Fed把部分緊縮工作交給市場，可能形成殖利率 愈升、Fed愈觀望的負向循環。

華許多次表示，消費者物價漲幅已連續五年高於Fed目標，央行必須壓低通膨。不過，Fed上周仍維持利率不變，即使有三位決策官員主張立即升息。

華許認為，美債殖利率近日上升，已使金融條件收緊，市場因而替Fed完成部分工作。他還暗示，Fed完成政策架構檢討後，可能重新思考是否繼續以目前偏好的通膨指標作為政策基準。

投資人隨即賣出長天期美債，推升通膨預期，美元和美股也同步下跌。

Citadel證券歐洲、中東及非洲固定收益銷售主管沙赫（Nohshad Shah）在報告中指出，這些市場反應凸顯Fed的政策架構「面臨公信力或明確性方面的挑戰」。

美銀全球研究美國利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）則說，上周長天期美債遭到拋售，殖利率升至近20年高點，堪稱「典型的通膨公信力震撼」。原因是華許未能在記者會上向投資人說明，Fed將如何抑制物價上漲。

卡巴納接受彭博電視訪問時說：「你堅決要把通膨降至2%，當然很好；但除非你告訴我們要怎麼做到，否則我們不會相信。債市騙不了，它看得出真相。」

彭博經濟研究模型顯示，美國30年期公債期限溢價上周升至1.51%，是2013年12月以來最高。期限溢價是投資人持有長天期債券，而非短天期債券所要求的額外殖利率。

美國30年期公債殖利率上周五一度升至5.28%，周一紐約則下降5個基點至5.22%。

美銀全球研究經濟學家周一發布報告指出，經歷上周記者會和債市反應後，「Fed勢必須通過9月考驗，以升息重新掌握政策主導權」。

華許已暗示，Fed將不再採用前瞻指引，也就是不再預先透露利率可能走向。卡巴納表示，這並不是市場擔心的重點，但本周預定發表談話的六位Fed利率決策委員，必須填補華許沉默留下的空白。

卡巴納說：「我們要看到的是一套計畫，但目前看不到。殖利率曲線長端傳達的正是這項訊息。」

沙赫則警告，依賴市場自行收緊金融環境，可能形成負向循環。長期借貸成本升高，使Fed更傾向延後升息；Fed愈晚採取行動，投資人便可能要求更高的通膨溢價和期限溢價，進一步推升殖利率。

他說：「Fed因市場已收緊而按兵不動，市場卻因Fed按兵不動而進一步收緊。」

沙赫指出，殖利率上升不一定都會以相同方式收緊金融環境。市場預期Fed升息而推高短期利率，有助抑制需求；但如果長期借貸成本上升，是因投資人要求更高補償，以承擔通膨和政策不確定性，反而可能削弱市場對Fed維持物價穩定決心的信心。

Citadel證券總體策略主管弗萊特（Frank Flight）上周指出，既然絕大多數經濟學家都預期Fed按兵不動，Fed更應意外升息。如此不僅能強化華許抑制通膨的公信力，也有助穩定市場預期。