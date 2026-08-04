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相機版AirPods 最快9月亮相

編譯季晶晶／綜合報導
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蘋果雖面臨記憶體供應短缺拖累硬體銷售問題，仍積極開發新品。彭博Power On電子報指出，蘋果研發首款搭載相機的AirPods已有一段時日，儘管原先受關注的版本已延至2027年推出，但另一個版本可能最快今年9月亮相。

彭博Power On電子報指出，最初關於蘋果相機版AirPods的消息，都聚焦代號B798的產品。這款推測功能較進階的裝置原訂2026年推出，後來延至2027年。

不過，蘋果內部也同步開發代號B790的另一版本，進度似乎更快。iOS 27測試版程式碼中已出現這款產品的相關資訊，據傳也已列入蘋果內部產品路線圖，可能趕上9月發表。

截至目前，蘋果未對外證實相關消息，因此包括產品名稱、機型以及上市時程都可能持續調整。不過，日前開發人員Sam Henri Gold曾在iOS 27測試版2的程式碼中，發現B790的相關資訊，因此也讓這款相機版耳機的存在更添幾分真實性。

市場預測，搭載相機的AirPods將有B790與B798二款型號，透過相機，將賦予AI觀察世界的視野，類似Apple Glass等智慧眼鏡的功能，但省去了鏡框。儘管相機解析度較低，或採紅外線規格，但目的並非用於拍照，而是讓Apple Intelligence能觀察周遭環境。

精華 FAQ

  • 目前外界關注兩個版本，分別是代號B798與B790。B798屬於較進階、原本較早規劃的機型；B790則是另一個同步開發版本，進度看起來更快，已出現在iOS 27測試版程式碼中。

  • 因為B790已在iOS 27測試版2程式碼中被發現，且也被列入蘋果內部產品路線圖，顯示開發進度較明確。雖然蘋果尚未證實，但市場推測它有機會趕上9月發表。

  • 這類相機並非用來拍照，而是讓Apple Intelligence能觀察周遭環境，提供AI感知世界的能力。市場也認為它的功能概念類似Apple Glass等智慧眼鏡，但不需要鏡框。

iOS 智慧眼鏡

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