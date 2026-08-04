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美通膨或趨緩？紐約聯準銀行總裁預測下半年回落

編譯林聰毅／綜合報導
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紐約聯準銀總裁威廉斯受訪時認為，通膨壓力正朝著逐步趨緩的方向發展。（路透）
紐約聯準銀總裁威廉斯受訪時認為，通膨壓力正朝著逐步趨緩的方向發展。（路透）

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他仍樂觀認為通膨壓力正朝著逐步趨緩的方向發展。

在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的地位僅次於聯準會（Fed）主席華許的威廉斯，在接受路透專訪時說，如果能源價格和貿易關稅已見頂，且經濟基本面依然穩健，「我認為過去約一年半以來推升通膨的一些主要因素將不再那麼重要，而且我們已看到一些使通膨減緩的力量重新發揮作用」。

威廉斯說：「坦白說，我相當關注未來幾個月核心通膨數據的表現，以及這些數據是否與通膨率朝2%邁進的趨勢相符，並且真正走上通膨趨緩的軌道，進而實現我們到2028年持續達到2%通膨率的目標。」

威廉斯表示：「我個人預測，通膨將在今年下半年回落，並在明年進一步下降。」他還重申，目前的利率政策處於「適宜的位置」，可推動通膨率回落至目標水準。

但威廉斯也指出，如果經濟沒有步上使通膨率降至2%的軌道，那麼採取行動絕對是適當之舉。

美國通膨率遠高於2%，且五年多來一直沒有達到或低於這個目標水準。上周，FOMC會議決定維持聯邦資金利率目標區間在3.50%-3.75%不變。威廉斯表示，他「強烈支持委員會維持利率不變的決定」。

威廉斯承認，目前的前景有許多不確定因素，中東衝突再度升溫也使能源價格何時回落變得不明朗。但他表示，一旦衝突解決，航運恢復正常，市場可能會迅速改善。他說：「至少根據我目前的基本預測，我不認為今年下半年或明年中東衝突會持續推高通膨，但這顯然會依形勢變化而改變。」

當被問及Fed制定貨幣政策時是否會受制於市場價位，威廉斯斬釘截鐵說「絕對不會」，但Fed會密切關注金融市場的動向。

威廉斯對人工智慧（AI）的前景也持樂觀態度，並表示該產業最近經歷的一些起伏並不令人意外。他說，「這些企業大多有非常高的獲利能力，目前我並不太擔心槓桿水準對金融穩定性構成風險的問題」。

精華 FAQ

  • 他認為通膨將在今年下半年開始回落，並在明年進一步下降，顯示過去推升物價的主要因素可能逐步消退，整體趨勢將更接近Fed的2%目標。

  • 他重申目前利率政策處於「適宜的位置」，足以持續壓低通膨，並強烈支持FOMC維持聯邦資金利率區間在3.50%-3.75%不變的決定。

  • 威廉斯指出，中東衝突是否再度推高能源價格、航運能否恢復正常，以及核心通膨未來幾個月的數據表現，都是影響通膨是否順利回到2%的關鍵變數。

聯準會 利率 華許

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