Palantir稱需求像「來自異世界」 商業營收暴增149%

資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測。(歐新社)

美國資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測，且上季營收遠超過華爾街 預期，並形容商業市場對該公司資料分析工具的需求好到令人吃驚，「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」。消息帶動股價在盤後大漲15%。

Palantir預期，今年全年調整後營業利益將達48.9億至49.1億美元，高於先前預估區間上限的44.5億美元。這家軟體開發商暨美國重要軍事承包商也預估，全年營收可達81.6億美元，高於市場預估的約77億美元。

商業業務營收年增近150% CEO駁斥會遭AI新創公司取代

執行長卡普（Alex Karp）表示，美國商業業務第2季表現「驚人」，營收年增149%至7.64億美元，大幅超越分析師平均預估的7.164億美元。

強勁財測緩解投資人對Palantir成長展望的疑慮。市場原先憂心，隨著Anthropic等AI模型開發商開始銷售軟體，以及美國以外各國政府日益傾向與本土科技公司合作，Palantir的業務可能受衝擊。

卡普周一在致投資人的信中反駁AI新創公司將取代Palantir的說法，並警告說，若企業直接將AI模型部署於自身環境中，等於是「放任AI模型在他們的家中自由運行」，存在潛在風險。

受財報激勵，Palantir股價盤後大漲15%至144.65美元。

卡普在聲明中表示：「本季表現簡直像來自另一個世界。這樣的成績放在任何企業都足以令人驚嘆；對於像我們這樣具備如此規模、影響力與重要性的公司而言，更是令人吃驚。」

地緣政治推升AI國防需求 但歐洲成長動能恐面臨疑慮

Palantir起初是一家低調的矽谷新創公司，專門向美國政府及盟國軍方提供客製化資料分析軟體。自川普總統再度執政後，卡普、技術長桑卡爾及其他高層更加積極塑造親美形象，出版著作倡議科技業重新投入國防工業，也頻繁在各類論壇談論AI於戰爭中的角色。

自2024年底以來，Palantir市值已增加超過一倍，目前達約3,000億美元。

現代戰爭型態的改變以及地緣政治風險升高，促使各國政府持續增加對先進國防技術的投資，例如Palantir的 AI戰場分析軟體，以及Anduril Industries的自主無人機系統。根據路透先前報導，這兩家業者正合作為川普推動的「金穹」飛彈防禦計畫開發相關軟體。

雖然Palantir在美國政府市場仍維持強勁成長，但歐洲各國領導人近來陸續表示，希望降低對美國科技公司的依賴，轉向扶植本土企業。近幾個月，法國與英國政府官員都已著手終止與Palantir的合作案。

在上季，Palantir海外營收年增33%至3.625億美元；相較下，美國市場營收暴增115%至15.7億美元。

財務長葛雷澤表示，上季調整後毛利率為86%，較前一季略微下滑，主因是Palantir開始為一位政府客戶承擔雲端託管服務成本。