我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

Palantir稱需求像「來自異世界」 商業營收暴增149%

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測。(歐新社)
資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測。(歐新社)

美國資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利預測，且上季營收遠超過華爾街預期，並形容商業市場對該公司資料分析工具的需求好到令人吃驚，「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」。消息帶動股價在盤後大漲15%。

Palantir預期，今年全年調整後營業利益將達48.9億至49.1億美元，高於先前預估區間上限的44.5億美元。這家軟體開發商暨美國重要軍事承包商也預估，全年營收可達81.6億美元，高於市場預估的約77億美元。

商業業務營收年增近150% CEO駁斥會遭AI新創公司取代

執行長卡普（Alex Karp）表示，美國商業業務第2季表現「驚人」，營收年增149%至7.64億美元，大幅超越分析師平均預估的7.164億美元。

強勁財測緩解投資人對Palantir成長展望的疑慮。市場原先憂心，隨著Anthropic等AI模型開發商開始銷售軟體，以及美國以外各國政府日益傾向與本土科技公司合作，Palantir的業務可能受衝擊。

卡普周一在致投資人的信中反駁AI新創公司將取代Palantir的說法，並警告說，若企業直接將AI模型部署於自身環境中，等於是「放任AI模型在他們的家中自由運行」，存在潛在風險。

受財報激勵，Palantir股價盤後大漲15%至144.65美元。

卡普在聲明中表示：「本季表現簡直像來自另一個世界。這樣的成績放在任何企業都足以令人驚嘆；對於像我們這樣具備如此規模、影響力與重要性的公司而言，更是令人吃驚。」

地緣政治推升AI國防需求 但歐洲成長動能恐面臨疑慮

Palantir起初是一家低調的矽谷新創公司，專門向美國政府及盟國軍方提供客製化資料分析軟體。自川普總統再度執政後，卡普、技術長桑卡爾及其他高層更加積極塑造親美形象，出版著作倡議科技業重新投入國防工業，也頻繁在各類論壇談論AI於戰爭中的角色。

自2024年底以來，Palantir市值已增加超過一倍，目前達約3,000億美元。

現代戰爭型態的改變以及地緣政治風險升高，促使各國政府持續增加對先進國防技術的投資，例如Palantir的 AI戰場分析軟體，以及Anduril Industries的自主無人機系統。根據路透先前報導，這兩家業者正合作為川普推動的「金穹」飛彈防禦計畫開發相關軟體。

雖然Palantir在美國政府市場仍維持強勁成長，但歐洲各國領導人近來陸續表示，希望降低對美國科技公司的依賴，轉向扶植本土企業。近幾個月，法國與英國政府官員都已著手終止與Palantir的合作案。

在上季，Palantir海外營收年增33%至3.625億美元；相較下，美國市場營收暴增115%至15.7億美元。

財務長葛雷澤表示，上季調整後毛利率為86%，較前一季略微下滑，主因是Palantir開始為一位政府客戶承擔雲端託管服務成本。

精華 FAQ

  • Palantir上調全年調整後營業利益至48.9億至49.1億美元，營收估達81.6億美元，均高於市場預期；上季營收也明顯優於分析師估算，顯示成長動能強勁。

  • 因為美國商業業務第2季營收年增149%至7.64億美元，遠高於市場預估，成績驚人到連執行長卡普都形容需求好得「彷彿來自另一個世界」。

  • 成長主要來自美國政府與商業客戶對AI分析與國防技術的需求增加；但歐洲政府傾向扶植本土科技公司，且法英已傳出終止合作，可能影響海外動能。

華爾街

上一則

道指漲693點收盤寫歷史新高 為AI類股打下強心針

下一則

川普新關稅再挨告 25州聯手要求退稅

延伸閱讀

道指漲693點收盤寫歷史新高 為AI類股打下強心針

道指漲693點收盤寫歷史新高 為AI類股打下強心針
亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出
整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看

整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看
美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

熱門新聞

聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
巴菲特指標已飆至236%，波克夏現金部位也逼近4000億美元，雙雙釋出美股估值過高的警訊。(美聯社)

股市泡沫警訊？巴菲特指標衝236% 波克夏囤近4000億美元現金

2026-07-28 02:30
美國聯準會（Fed）29日決議維持利率不變，但Fed主席華許未能在記者會上闡明這次不升息的理由，被視為一大敗筆，導致當天美國債市和股市俱挫。路透

債市跌給Fed主席看…經濟學家：維持利率不變是正確決定

2026-07-30 11:18

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」
10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她