道指漲693點收盤寫歷史新高 為AI類股打下強心針

圖為紐約證券交易所，資料照片。(新華社)

美國道瓊工業指數今天漲693點，以53178點作收，再度寫下歷史新高。波音 （Boeing）、微軟 （Microsoft）、亞馬遜（Amazon ）等大型業者股價全面走高，人工智慧大數據公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）公布第2季業績，營收大幅成長，為近期瀰漫不安氣氛的AI類股打下強心針。

道瓊指數3日在各類股帶動下，上漲693.38點，漲幅1.32%，以53178.41點作收，寫下道指新紀錄。

史坦普500與那斯達克指數漲1.48%、2.13%。

波音因聯邦航空總署（FAA）發給737 MAX7客機許可，分析師提高評級，油價走低等因素大漲8.03%。

科技類股走高，微軟漲4.93%、谷歌（Google）母公司Alphabet漲4.44%、亞馬遜漲4.58%、輝達（Nvidia）漲2.93%。

人工智慧大數據業者帕蘭泰爾收盤後公布第2季業績，每股盈餘41美分，高於預期35美分，營收19.4億美元，高於預期18億美元。

帕蘭泰爾業務為大數據整合與分析服務，客戶包括美國聯邦與全球政府機構。營收較去年同期增加93%，當中美國市場增加149%。

帕蘭泰爾3日交易漲2.10%，盤後交易漲約10%。執行長卡普（Alex Karp）在財經頻道CNBC表示，「就我所知同等級公司成長率都不及帕蘭泰爾的一半，這趨勢看來將維持至少18個月」。

美國經濟雖面臨油價高漲、通膨難降等壓力，企業營運與民間就業仍然強勁。AI產業過度投資與中國業者低成本競爭，仍是投資人關切焦點。

本周美股關注重點包括，掀起熱潮的太空科技暨人工智慧公司SpaceX公布上市後首份業績，SpaceX今日交易上漲5.68%，股價較上市價135美元仍少約15%。

近期利多消息不斷的超微（AMD）明天將公布季報。超微股價年漲幅約194%，3日漲1.78%，各界普遍看好上季表現。