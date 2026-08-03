亞馬遜兩天狂飆21% 貝佐斯突賣逾40億美元持股套現 盤後挫跌1.9%

亞馬遜董事長貝佐斯（Jeff Bezos）趁股價大漲逢高套現。（路透）

電商巨擘亞馬遜 （Amazon ）股價在盤後交易一度下跌1.9%，原因是董事長貝佐斯 （Jeff Bezos）申報出售1,500萬股持股，依目前市價估算，總價值約40.7億美元。

文件顯示，貝佐斯賣出股票的大約日期預定為8月3日。

亞馬遜自7月30日公布亮眼財報以來，股價在隨後兩個交易日已累計大漲21%。