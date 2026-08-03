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亞馬遜兩天狂飆21% 貝佐斯突賣逾40億美元持股套現 盤後挫跌1.9%

編譯葉亭均／綜合外電
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亞馬遜董事長貝佐斯（Jeff Bezos）趁股價大漲逢高套現。（路透）
亞馬遜董事長貝佐斯（Jeff Bezos）趁股價大漲逢高套現。（路透）

電商巨擘亞馬遜Amazon）股價在盤後交易一度下跌1.9%，原因是董事長貝佐斯（Jeff Bezos）申報出售1,500萬股持股，依目前市價估算，總價值約40.7億美元。

文件顯示，貝佐斯賣出股票的大約日期預定為8月3日。

亞馬遜自7月30日公布亮眼財報以來，股價在隨後兩個交易日已累計大漲21%。

精華 FAQ

  • 主因是董事長貝佐斯申報出售1,500萬股持股，市場解讀為高層套現訊號，帶動亞馬遜盤後交易一度下跌1.9%。

  • 文件顯示，他預計出售1,500萬股亞馬遜股票，依目前市價估算，整體價值約40.7億美元，規模相當可觀。

  • 亞馬遜自7月30日公布亮眼財報後，股價在隨後兩個交易日累計大漲21%，顯示市場對財報反應非常正面。

亞馬遜 貝佐斯 Amazon

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