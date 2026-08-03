亞馬遜兩天狂飆21% 貝佐斯突賣逾40億美元持股套現 盤後挫跌1.9%
聽新聞
test
0:00 /0:00
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價在盤後交易一度下跌1.9%，原因是董事長貝佐斯（Jeff Bezos）申報出售1,500萬股持股，依目前市價估算，總價值約40.7億美元。
文件顯示，貝佐斯賣出股票的大約日期預定為8月3日。
亞馬遜自7月30日公布亮眼財報以來，股價在隨後兩個交易日已累計大漲21%。
主因是董事長貝佐斯申報出售1,500萬股持股，市場解讀為高層套現訊號，帶動亞馬遜盤後交易一度下跌1.9%。 文件顯示，他預計出售1,500萬股亞馬遜股票，依目前市價估算，整體價值約40.7億美元，規模相當可觀。 亞馬遜自7月30日公布亮眼財報後，股價在隨後兩個交易日累計大漲21%，顯示市場對財報反應非常正面。
精華 FAQ
主因是董事長貝佐斯申報出售1,500萬股持股，市場解讀為高層套現訊號，帶動亞馬遜盤後交易一度下跌1.9%。
文件顯示，他預計出售1,500萬股亞馬遜股票，依目前市價估算，整體價值約40.7億美元，規模相當可觀。
亞馬遜自7月30日公布亮眼財報後，股價在隨後兩個交易日累計大漲21%，顯示市場對財報反應非常正面。
上一則
AI失控風波 白宮召4大AI巨頭談資安測試
下一則