美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

國際油價和美債殖利率均下跌，減輕美股壓力。（歐新社）

美國股市8月頭一個交易日勁漲，道瓊 工業指數收在歷史新高。美國總統川普釋出重回外交途徑解決伊朗問題的意向，帶動油價和美債殖利率下跌，暫時紓解投資人對能源價格飆升和科技股賣壓加深的疑慮。市場焦點也轉向本周密集登場的企業財報。

道瓊工業指數周一上漲693.38點，漲幅1.32%，收在53,178.41點；史坦普500指數上漲1.48%，收在7,600.50點，逼近歷史新高；那斯達克綜合指數上漲2.13%，收在25,913.90點。那斯達克100指數上漲1.8%。

費城半導體指數上漲1.1%，輝達（NVIDIA）漲2.9%，台積電ADR漲0.5%。

Meta和Alphabet上漲，帶動史坦普500通訊服務類股大漲4.3%，在11大類股中表現最佳；能源類股下跌1.2%，表現最差。

亞馬遜 周一再漲4.6%，延續上周五多年來最佳單日表現，市值首度突破3兆美元，成為蘋果、微軟、輝達和Alphabet之後，第五家達到這項里程碑的公司。蘋果則連續四個交易日下跌。

布蘭特原油重挫4.7%，收在每桶83.77美元。川普周末表示，中東盟國要求美國暫緩原定攻擊，美伊 已就協議大致架構達成共識，包括重新開放荷莫茲海峽。

伊朗雖否認已安排和美國會談，卻表示正與阿曼協商船隻通行荷莫茲海峽的機制，目前已進入最後階段。伊朗是否願意放棄向過往船隻收費的要求，仍不清楚。荷莫茲海峽目前航運量仍只有戰前約一成。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「如今大家每天醒來，都會先看油價和10年期美債殖利率。兩者都下跌，市場就不錯；兩者都上漲，情況就非常不妙。」

油價下跌也帶動美債殖利率走低。10年期美債殖利率下降5.9個基點至4.684%。不過，市場仍持續評估伊朗情勢若長期延續，Fed升息的可能性有多高。

CME FedWatch顯示，市場目前預估Fed 9月會議至少升息1碼的機率為64.5%。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則表示，他仍樂觀看待通膨壓力逐步緩和。美國製造業活動寫下逾四年來最快擴張，也為股市提供支撐。

企業財報仍是市場另一焦點。LSEG資料顯示，截至上周五，史坦普500已有304家成分股公布財報，獲利成長率達29.3%，其中85.2%業績優於分析師預期。

霍根說：「財報季通常能讓我們暫時忘掉令人不安的總體經濟因素，但這一季並非如此。」

波音大漲8%。旗下737 MAX 7取得美國聯邦航空總署認證。這款737 MAX系列最小機型，原訂2019年取得認證，卻因兩起致命空難和一連串安全問題而延誤至今。

阿里巴巴ADR上漲4.1%。這家中國大陸科技巨人推出歷來規模最大的AI模型Qwen 3.8-Max，並宣稱效能足以媲美Anthropic的頂尖模型，顯示美中AI競爭日益激烈。

萬豪國際大跌7%。伊朗衝突拖累第2季銷售，公司預估第3季獲利也不如市場預期。

雪佛龍下跌1.9%。川普在社群媒體抨擊執行長，要求石油公司立即調降消費者支付的零售油價。雪佛龍數天前才公布上季獲利121億美元，增至去年同期近五倍。

必治妥施貴寶小漲0.2%。報導指出，該公司正和阿斯特捷利康初步洽談合併。若交易成真，將催生市值近4,000億美元的全球最大製藥企業之一。

日圓兌美元小幅升至157日圓附近。美日上周聯手干預匯市，阻貶一度跌至40年低點的日圓。分析師指出，美國加入行動，對大舉放空日圓的交易者釋出比日本單獨干預更強烈的警告。不過，日本銀行升息步調緩慢，加上伊朗戰爭推高能源成本，日圓跌勢未必就此反轉。

黃金下跌15.4美元，跌幅0.38%，報每英兩4,033.70美元。歐元報1.15美元。

展望本周，SpaceX周二將公布上市後首份季度財報，超微、麥當勞和輝瑞也將公布業績。SpaceX周一上漲5.6%，但自6月中旬上市以來，股價已有近三周低於135美元發行價。

本周還有SanDisk和威騰等AI相關企業公布財報。雷蒙詹姆斯投資管理首席市場策略師歐頓（Matt Orton）表示，本周公布業績的企業，市值合計約占史坦普500指數15%。

Jefferies股票交易員法伍薩（Jeffrey Favuzza）指出，本周共有95家市值超過10億美元的美國科技公司公布財報，除盤後上修全年營收和獲利預測的Palantir外，市場也將密切關注安森美半導體。