AI劣質報告太多 蘋果限制軟體漏洞通報

蘋果正窮於因應大量以人工智慧提交的劣質報告。（路透）

蘋果（Apple ）已限制外部研究人員，可通報給內部安全團隊的潛在軟體漏洞數量，顯示該公司正窮於因應大量以人工智慧（AI）提交的劣質報告。

英國金融時報（FT）報導，蘋果已於6月透過內部安全機制，祭出潛在軟體漏洞通報的數量上限，與30日的通報冷卻期，並要求用戶需申請才能提高通報數，反映其審查系統正承受「AI劣質報告」的龐大壓力，這類AI報告可能捏造蘋果軟體的資安風險。

蘋果指出，生成式AI軟體工具正為資安軍備競賽帶來變革，這是整體產業現象；雖然AI偵測到的實質資安弱點增加，卻也讓業餘的漏洞獵人，得以大量提交品質低劣的通報。

蘋果的最新舉措，影響到義大利資安新創Bynario。該公司說，已利用OpenAI 的ChatGPT ，在三周內偵測出最新版MacBook作業系統有50多項漏洞。其中一種最嚴重的漏洞，即「權限提升攻擊鏈」，駭客可利用所謂的邏輯漏洞，以意料之外的順序執行一連串原為正當的操作，操控受到信任的軟體，藉此取得不受限制的系統存取權，進而完全控制蘋果電腦。

然而，Bynario表示，由於蘋果限制漏洞報告數量，因此無法向蘋果通報這項漏洞。該公司執行長暨共同創辦人佩索利（Alfredo Pesoli）說，這項漏洞利用手法，網路黑市售價可能介於10萬至20萬美元。

他並表示，「目前是資安產業非常艱難的時期」，「系統維護者和軟體供應商已被排山倒海而來的漏洞通報淹沒」。

蘋果去年推出新的漏洞懸賞獎勵機制，若研究人員發現蘋果軟體面臨最嚴重、最複雜級別的威脅，最高可獲獎金500萬美元。

蘋果同時也利用AI強化軟體安全。在上周發布的作業系統安全更新中，蘋果表示，Anthropic和OpenAI的工具協助找出旗下裝置的多項漏洞。

這次更新納入的安全修補項目，比以往多出約四倍，凸顯AI正迅速重塑網路安全領域的攻擊與防禦方式。