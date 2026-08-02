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4000億美元製藥巨獸將誕生？AZ傳與必治妥施貴寶談合併

編譯季晶晶／綜合外電
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阿斯特捷利康（圖為該公司美國德拉瓦州威明頓北美總部外的招牌）正與必治妥施貴寶洽談...
阿斯特捷利康（圖為該公司美國德拉瓦州威明頓北美總部外的招牌）正與必治妥施貴寶洽談合併，可能催生估值近4000億美元的全球製藥巨頭。（路透）

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）曾與美國競爭對手必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）洽談合併。若交易成形，將催生一家估值近4000億美元的全球製藥巨頭，並可能成為製藥業史上最大規模交易。

根據知情人士，雙方近幾個月展開初步討論，可能在近期達成協議，但也可能延宕或破局。目前尚不清楚談判是否仍在持續。交易架構尚未敲定，可能同時採用現金加股票的方式進行。

阿斯特捷利康目前市值約1960億英鎊（約2644億美元），必治妥施貴寶約1334億美元，合併後將躍升為全球市值第四大藥廠。對阿斯特捷利康而言，此舉有助擴大美國布局。該公司近半營收來自美國，並已於6月完成在紐約證交所直接上市，總部及主要上市地則仍留在倫敦。

不過，此案面臨多重挑戰。兩家公司均擁有龐大的癌症藥物業務，預料將面臨嚴格的反壟斷審查；英國政府也可能關切阿斯特捷利康是否藉此將註冊地遷往美國。

阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）已將該公司打造成癌症藥物大廠，並訂下2030年營收達800億美元的目標，高於去年的587億美元。他上周曾表示，公司不必依靠併購達成這項目標。

必治妥施貴寶上季營收創下130億美元新高，Breyanzi、Opdualag及Camzyos等較新產品成長強勁。不過，抗凝血藥Eliquis及癌症藥Opdivo等主力產品即將失去專利保護，這兩款藥約占公司一半營收，未來可能面臨龐大的營收缺口。

瑞穗醫療產業專家霍爾茲（Jared Holz）認為，阿斯特捷利康未來五年每股盈餘預料年增至少10%，必治妥施貴寶的每股盈餘卻可能在2030年前持續萎縮。投資人可能因此認為，必治妥施貴寶比阿斯特捷利康更需要這樁合併案。

不過，霍爾茲也指出，川普政府對企業併購態度較寬鬆，如果有適合推動此類交易的時機，現在可能正是時候。

兩家公司均未對談判置評。

阿斯特捷利康正與必治妥施貴寶（圖為該公司在美國麻州劍橋一處設施外的招牌）洽談合併...
阿斯特捷利康正與必治妥施貴寶（圖為該公司在美國麻州劍橋一處設施外的招牌）洽談合併，可能催生估值近4000億美元的全球製藥巨頭。（路透）

精華 FAQ

  • 消息指出，雙方近幾個月曾進行初步討論，可能以現金加股票方式交易。合併後估值可逼近4000億美元，成為全球第四大藥廠，也可能刷新製藥業交易紀錄。

  • 兩家公司都有龐大的癌症藥物業務，恐引發反壟斷疑慮；同時英國政府也可能關切阿斯特捷利康是否藉此把註冊地轉往美國，增加政治與監管阻力。

  • 必治妥施貴寶雖最新一季營收創高，但Eliquis與Opdivo等主力藥物即將失去專利，未來恐出現重大營收缺口；相較之下，阿斯特捷利康獲利展望較穩健。

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