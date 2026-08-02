超微將公布財報 未來一周美股還有哪些觀察指標？

紐約證交所交易員。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股 有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽 通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）動態：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國7月ISM指數、非農就業報告、Challenger 裁員數；6月JOLTs職缺、工廠訂單、貿易收支等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有138家，包括超微 、Palantir、SanDisk、威騰電子、Astera Labs、Datadog、AppLovin、HubSpot、Arista網路、Cloudflare、Circle、波克夏海瑟威、麥當勞、SpaceX、泰瑟國際、Kratos、開拓重工、Spotify、Uber、Lyft、DoorDash、Airbnb、Booking、Vistra、星座能源、Oklo、禮來、安進、Vertex、吉利德科學等。

五是川普關稅：留意川普政府可能引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

彭博資訊數據顯示，截至7月30日，共有58.3%的S&P 500企業已公布財報。其中，67.2%營收優於預期，平均成長13.2%；86.5%的獲利優於預期，平均成長55%。

Factset到7月24日的調查則顯示，分析師預計第2季S&P 500企業獲利將成長37.9%。其中，能源股成長高達128.2%，其次是科技股成長64.6%。

富蘭克林股票團隊表示，美國經濟仍非常強勁且具有韌性，消費力道保持健康，經濟衰退的風險相當低，AI將在許多方面惠及不同產業。通膨則可望繼續趨穩，進而使Fed擁有更大的靈活性來支持經濟，Fed可能於2026年稍晚或2027年初降息。

此外，富蘭克林股票團隊表示，美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因。成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業也保持健康的成長。AI、工業復興、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。