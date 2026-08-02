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華許想減少Fed開會次數 以淡化市場關注...阻礙多

編譯湯淑君／綜合報導
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Fed主席華許提議，開會頻率一年縮減為六次。(路透)
Fed主席華許提議，開會頻率一年縮減為六次。(路透)

美國聯準會(Fed)主席華許上周向同僚拋出一個想法：未來減少開會次數。華爾街日報報導，Fed決策委員會一年集會少於八次，與華許讓央行淡出市場目光焦點的目的相符。此外，Fed上周維持利率不變，但三位主張升息並投下反對票的官員上周五接連警告，若太晚應對通膨，日後可能被迫採取更激烈的行動。

知情人士說，在上周聯邦公開市場操作委員會(FOMC)會議上，華許把縮減開會頻率的構想提出討論，並簡短提及一年集會六次的優點，但尚未定案。Fed發言人不予置評。

目前FOMC每年在華府召開八次利率決策會議，若作更動，對Fed將是重大轉變。在此之前，華許表示將避免提供利率政策走向的前瞻指引，已備受投資人批評。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯(Nick Timiraos)說，這個建議讓人一窺華許想把Fed改造成什麼模樣──減少對外發言，避免引起市場注意。減少FOMC定期開會的頻率，也是基於同樣的道理。

然而，落實這項改變面臨短期限制。早在去年9月，Fed就公布2028年元月底前的會議時程表，許多活動和其他待辦事項也已排定。

適法性也有問題：聯準會治理法規規定，FOMC每年至少必須集會四次。一年集會八次的慣例追溯至1981年。根據FOMC治理規定，主席或任三位FOMC委員可召開會議。蒂米羅斯指出，縮減開會頻率不能淡化市場注意力，反而更可能引發關注，因為會議次數減少，使每一場會議顯得更是大事件。

另一方面，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示，他會投下反對票，是因為他傾向立即啟動一系列小幅政策調整，以遏制以連續五年高於目標的通膨。

克理夫蘭聯準銀行哈瑪克也說，由於通膨偏高，且如果沒有採取行動是不會自行回落到可接受的水準，因此他上周投票支持升息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根則說，鑒於美國勞動市場穩固且正在增強，加上通膨面臨上行風險，如果不在近期採取適度行動，聯準會將無法讓通膨重新朝向2%回落的軌道上。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林告訴英國金融報(FT)，美國公債近期遭拋售，反映市場正向聯準會發出訊號：若要在抗通膨方面獲取公信力，就必須升息，而非僅靠口頭表態。

精華 FAQ

  • 報導指出，華許希望Fed減少對外曝光與市場關注，讓央行更淡出鎂光燈下；縮減FOMC定期會議頻率，正是他達成這個目標的其中一項做法。

  • 短期上，Fed已公布到2028年元月底前的會議時程，許多事項也已排定；法規上，FOMC每年至少需集會4次，因此把8次改少也有制度限制。

  • 卡斯哈里、哈瑪克與蘿根都認為通膨仍高，若不及時行動恐難回到2%目標；穆薩林則稱市場拋售美債，反映外界期待Fed應升息而非只口頭表態。

華許 聯準會 利率

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