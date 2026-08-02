川普的降息之路 被對等關稅、中東戰爭愈推愈遠

川普希望降息刺激美國經濟，也有看法認為應升息以平抑通膨，圖為今年4月份加州油價居高不下。(路透)

川普 總統自上任以來就一直高調主張聯準會(Fed)應調降利率以刺激經濟成長，然而隨著美伊戰爭爆發、油價急漲、通膨升溫的掣肘下，他儘管軟硬兼施，仍是事與願違。

美聯社報導，川普厭惡高利率，認為這是對美國經濟規模和實力的侮辱，並聲稱美國理應享有全球最低的借貸成本。過去個月來，川普一再對Fed施壓，要求大幅調降基準利率，聲稱這將為經濟成長提供「火箭燃料」，並降低住房成本。

但自2月底伊朗戰爭爆發後，借貸成本不斷攀升，意味著愈來愈少家庭能夠負擔得起房貸或車貸。政府也面臨財政困境，本會計年度迄今為止，政府光是償還國債就花費8270億元，甚至超過國防開支。

與此同時，儘管川普信誓旦旦地表示利率會下降，但利率卻仍繼續上升。30年期美國公債殖利率已飆升至近20年來的最高水平，這與川普先前對選民的承諾截然相反。 10年期美國公債殖利率也突破4.7%，超過了川普去年重返白宮時的水準。

但川普無視利率飆升，並一直宣稱經濟持續繁榮。他最近對內閣成員表示，「我們擁有有史以來最成功的經濟環境。從投資角度來看，我們國家從未出現過如此繁榮的局面。」白宮發言人德賽 (Kush Desai)表示，只要伊朗戰爭結束，能源成本就會降低，並使Fed降低利率。

利率走高、貸款成本加重，已成為共和黨在11月期中選舉的一大難題，然而川普自身的政策卻又助長了利率上揚的趨勢。他去年開始實施的關稅 政策導致利率飆升，以至於他不得不做出讓步並重新調整。川普一直大力支持人工智慧資料中心的建設，但為這些專案融資的債券也推高了利率。伊朗戰爭也推高了油價。

川普對抗高利率的戰鬥可能已時不我予。上周川普欽點的Fed新任主席華許(Kevin Warsh)在上任後的第二次記者會上表示，通膨依然居高不下。在華許的主持下，Fed在上周的決策會議維持利率不變，但有三位決策委員主張應立即調升利率以壓制通膨。Fed下次利率決策會議是在9月16日，而市場預測屆時Fed應會調升利率。