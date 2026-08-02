美經濟成長緩慢 通膨下不來 民眾生活比去年更苦

抵押貸款機構房地美表示，基準30年期固定利率抵押貸款利率已從前周的6.58%升至6.66%。(美聯社)

根據近期揭露的指標顯示，美國竟成長緩慢、通膨居高不下、30年房貸利率 達到一年新高，消費者信心低迷，在在顯示民眾的生活要比一年前辛苦。

美國第二季國內生產毛額(GDP)年增1.5%，低於去年同期的2.1％。同時，聯準會 (FED)最重視的通膨指標上月顯示物價增速有所減緩，但是依然是在2%的目標值之上。

占經濟活動約70%的消費者支出第二季年增3.2%，高於前季的0.5%。受益於人工智慧領域的投資激增，企業投資二季成長8.4%，但低於前季的10.6%。

長期抵押貸款平均利率上周連續第四周上漲，再創一年來的最高水位，這對想購房的民眾來說無疑是另一個打擊。

抵押貸款機構房地美(Freddie Mac)表示，基準30年期固定利率抵押貸款利率已從前周的6.58%升至6.66%。一年前，該平均利率為6.72%。15年期固定利率抵押貸款(通常是房屋再融資借款人的選擇)的借貸成本也有所上升，從前周的5.96%升至6.04%。一年前，該利率為5.85%。

由於美伊衝突加劇，汽油價格上漲，美國民眾7月對經濟的信心下降。「經濟評議會」(Conference Boar)表示，消費者信心指數7月從6月的92.2降至90.8。這一數值今年來就一直處於低迷的狀態。在2024年底和2025年初，該指數都是在100以上。

6月時汽油價格從每加侖4.50元以上降至每加侖3.70元左右，消費者信心略有改善。但隨著中東衝突升級，國內普通汽油平均價格再度上漲。美國汽車協會(AAA)數據顯示，汽油價格目前已從每加侖3.85元上漲至4.11元。

在前景不明下，上周美股震盪劇烈。 通膨升溫與油價上漲，也為債市帶來衝擊。

FED在上周的決策會議決定維持利率不變，是連續第五次決策會議維持利率在3.6%的水準左右。然而值得注意的是在本次會議有三位決策委員主張應馬上提高利率，顯示FED內部對通膨情勢與利率走向有有不同聲音。

上周申請失業救濟金的人數也有上升。勞工部數據顯示，截至7月25日當周，全美失業救濟金申請人數增加9000人，達19.7萬人。前一周的數據向上修正1000人，達到18.8萬人。