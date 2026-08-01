華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，主席華許 又未說明按兵不動的原因，抗通膨公信力備受質疑，導致美元周線跌幅為逾三個月之最，美國長期公債價格也大跌，交易員驚呼本周的華爾街 看來簡直像新興市場 。

追蹤全球10種主要貨幣對美元走勢的彭博美元現貨指數一周來下跌1.3%，周線跌幅是4月10來最大，且跌到一個多月來最低。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）7月31日公布的數據顯示，交易員在Fed舉行決策會議前大幅提高做多美元部位，看升美元氣氛在周二升到2014年來最高。儘管Fed維持利率不變在多數人預料中，但華許記者會發言，尤其他暗示市場已代替Fed做了一些緊縮任務，加深Fed可能延後升息導致通膨失控的疑慮。

結果，美國10年期和30年期公債殖利率本周同登新高峰。30年期美債殖利率衝上19年來高點，最高升抵5.28%；基準的10年期殖利率升破4.74%，是2025年元月來首見。債券價格與殖利率呈反向關係。

Gavekal Wealth常務董事普拉卡希說，美國公債價格與美元同時下挫，讓人「覺得非常像新興市場」，顯示投資人開始對美國政策走向表示不悅，這「導致美債和美元後市都看跌」。