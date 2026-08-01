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擊敗Reddit、取代藝電 這支陌生股票獲納入史坦普500指數

編譯湯淑君／綜合外電
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美股史坦普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Fer...
美股史坦普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代即將下市的藝電。（路透）

美國大盤指數史坦普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代知名度更高的遊戲開發商藝電（Electronic Arts）。

MarketWatch報導，史坦普道瓊指數公司31日宣布，Ferguson Enterprises（FERG）將在8月5日開盤前，加入史坦普500指數，取代因被收購且即將下市的電玩遊戲開發商藝電。

此消息激勵Ferguson盤後股價躍漲逾9%。該公司去年營收逾300億美元，市值約450億美元，在指數再平衡評估中勝出，擊敗名氣更響亮的社群媒體公司Reddit和燃料電池製造商Bloom Energy，在史坦普500指數中贏得一席之地。

獲納入史坦普500指數對企業而言是一大榮耀，因為能讓更廣大的投資人接觸自家股票，包括追蹤史坦普指數的被動型基金，以及投資地點可能受到限制的主動管理型基金。

在Ferguson之前，晶片製造商邁威爾（Marvell）和電子裝置製造商偉創力（Flex，原名Flextronics）已先一步，在6月指數再平衡後，成為史坦普500指數成分股。

精華 FAQ

  • 史坦普道瓊指數公司宣布，Ferguson Enterprises將在8月5日開盤前加入史坦普500指數，取代因被收購而即將下市的藝電，成為新成分股。

  • Ferguson主要經營水管、暖氣與照明系統等產品的批發業務，去年營收超過300億美元，市值約450億美元，因此在指數再平衡中脫穎而出。

  • 納入史坦普500被視為企業一大榮耀，因可吸引追蹤指數的被動型基金買進，也讓受投資限制的主動型基金更容易接觸該公司股票。

道瓊 史坦普500

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