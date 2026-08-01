擊敗Reddit、取代藝電 這支陌生股票獲納入史坦普500指數

美股史坦普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代即將下市的藝電。（路透）

美國大盤指數史坦普500 指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代知名度更高的遊戲開發商藝電（Electronic Arts）。

MarketWatch報導，史坦普道瓊 指數公司31日宣布，Ferguson Enterprises（FERG）將在8月5日開盤前，加入史坦普500指數，取代因被收購且即將下市的電玩遊戲開發商藝電。

此消息激勵Ferguson盤後股價躍漲逾9%。該公司去年營收逾300億美元，市值約450億美元，在指數再平衡評估中勝出，擊敗名氣更響亮的社群媒體公司Reddit和燃料電池製造商Bloom Energy，在史坦普500指數中贏得一席之地。

獲納入史坦普500指數對企業而言是一大榮耀，因為能讓更廣大的投資人接觸自家股票，包括追蹤史坦普指數的被動型基金，以及投資地點可能受到限制的主動管理型基金。

在Ferguson之前，晶片製造商邁威爾（Marvell）和電子裝置製造商偉創力（Flex，原名Flextronics）已先一步，在6月指數再平衡後，成為史坦普500指數成分股。