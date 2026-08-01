亞馬遜500億美元投資OpenAI全數到位 取得約5%持股

英國金融時報曾報導，微軟認為OpenAI和亞馬遜的交易可能違反合約，一度考慮採取法律行動。（路透）

亞馬遜 （Amazon）完成對OpenAI 投資500億美元，在這家ChatGPT 開發商預料明年上市前，已取得約5%持股。

亞馬遜今年2月投資OpenAI 150億美元，深化雙方更廣泛的合作。這家電商和雲端運算巨人當時表示，如果OpenAI達成若干里程碑，包括公開上市或在AI技術上取得突破，會再投資350億美元。

不過，根據亞馬遜周五公布財報所揭露的資訊，即使上述條件尚未滿足，亞馬遜500億美元已全數投入，為這家尚未獲利的新創公司提供更多資金。

這筆投資進一步拉近兩家公司關係。雙方原已簽訂一系列涵蓋晶片、其他運算資源和雲端服務的複雜商業協議，如今又增加一筆大規模持股。

這也強化OpenAI訓練新AI模型的能力。訓練新的AI模型非常燒錢，但OpenAI如果不持續投入，就可能被Anthropic、Google和中國大陸對手追上。

英國金融時報引述知情人士報導，這家估值8,520億美元的新創公司本周收到最後一筆資金，使亞馬遜持股增至約5%。

知情人士說，OpenAI今年4月和微軟重新協商合約，讓亞馬遜網路服務（AWS）在內的其他雲端服務業者也能為OpenAI提供服務，亞馬遜隨後同意投入全部500億美元。

在雙方重新協商之前，英國金融時報曾報導，微軟認為OpenAI和亞馬遜的交易可能違反合約，一度考慮採取法律行動。

亞馬遜也投資OpenAI競爭對手Anthropic，並藉由這兩家公司推廣自家Trainium晶片。這款晶片和輝達的硬體和Google張量處理器（TPU）等技術競爭。亞馬遜也希望讓雲端客戶能夠使用這兩家AI實驗室的模型。

亞馬遜周五揭露，已承諾對Claude開發商Anthropic投資最高330億美元，目前已投入180億美元。亞馬遜不願評論持有OpenAI多少股份。