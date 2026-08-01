亞馬遜雲端變現 旗下AWS營收連5季成長 股價飆逾15%

全球最大電商與雲端服務供應商亞馬遜 （Amazon ）上季獲利與營收都優於市場預期，雲端事業AWS營收更連續第五季加速成長，且成長率為2021年第四季以來最高，展現強勁的人工智慧（AI）變現能力，因此即便自由現金流轉負、並上調全年資本支出金額至2200億美元，股價在美股7月31日仍跳漲逾15%。

亞馬遜公布，第二季營收年比成長20%至2006.1億美元，每股純益（EPS）為5.75美元，都高於華爾街 預測。

其中，AWS營收年增37%至422.3億美元，為2021年第四季以來最快增速，也遠高於分析師預估，營業利益率達36.8%，高於Google雲端事業的35.6%，且貢獻亞馬遜近61%的營業利益，AWS的未出貨訂單額更達4960億美元。

執行長傑西（Andy Jassy）表示，「AWS正高速成長」，「我們長期都相信AWS可望成為營收數千億美元的事業，現在相信（營收）將至少倍增－非常可能成為我們年營收上兆美元的事業」。

他說，AI與自研晶片部門的年化營收都已突破250億美元。

傑西也說，亞馬遜目前預估今年資本支出將達2200億美元，較先前預測增加10%，主因是採購AI記憶體晶片成本上升，並暗示支出額近期不會降低，因為需求遠超出供給，「即使到這個金額，我們的產能仍不足以滿足2026年的所有需求。我相信這股發展將在2027年持續」，「事實上，我們已掌握的2028年需求很驚人」。他說，AWS的2027年多數運算資源都已被客戶預訂，2028年的運算資源也已有很高比率完成預約。

不過，亞馬遜上季自由現金流轉為負76億美元。傑西表示，亞馬遜常在資料中心正式啟用的前約兩年，開始投入建設，因此自由現金流會承受好幾年的壓力，但資料中心投入營運後，可望持續創造約30年的收入，而AI伺服器通常不到三年即可回收成本，之後還能再持續創造二至三年的獲利。

亞馬遜預估，本季營收1970億至2020億美元，營業利益為225億至265億美元，皆符合市場預期。