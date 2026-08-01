蘋果示警晶片不足 處理器、記憶體供應受限 財測失色

蘋果上季營收與獲利都優於預期，iPhone 和Mac銷售強勁，但大中華區與服務事業營收都令人失望，本季營收也不如預期，並警告本季的供應限制將影響iPhone、iPad及Mac產品線，將影響將逐季擴大，執行長庫克 更點名處理器的供應限制甚於記憶體晶片，拖累股價在美股7月31日暴跌逾9%。

蘋果公布，止於6月27日的年度第3季（上季）淨利年比成長27%至297.9億美元，每股純益2.02美元，營收年增16%至創同期新高的1094.2億美元，上季毛利率也升至創紀錄的50.1%，約2個百分點來自美國關稅退款，產品毛利率約40%，都優於市場預期。

在iPhone 17家族熱銷下，上季iPhone增長22%至542.5億美元，Mac營收也受惠於MacBook Neo與搭載M5晶片的新機熱賣，大增29%至103.5億美元，全都超乎預期。不過，上季iPad營收下滑6%至61.9億美元，服務營收成長12%至307.4億美元，都低於預期；穿戴裝置、家庭及配件營收成長約6%至78.8億美元，則約符合預期。

此外，上季大中華區營收年增22%至188.2億美元，也未達市場的高標期待。

蘋果預期，本季營收將年比成長9%-11%，以區間中位數估算約為1130億美元，也不如分析預估，主要受到匯率影響與供應限制這兩大逆風影響。

庫克與財務長帕雷克（Kevan Parekh）都在財報說明會花許多時間討論供應限制，上季的供應限制主要影響Mac，iPhone與iPad受影響較小，但預期本季的iPhone、Mac及iPad營收都將受到供應限制的影響，預估iPhone營收成長率將為10%-20%區間的中間值，「我們預期供應限制的影響將逐季大幅擴大」。

庫克表示，先進晶片的供應鏈彈性小於往常，供應限制的主要議題是處理器、而非記憶體，但他形容這是需求預測議題，因為需求遠超乎預期。庫克也預期本季的記憶體晶片採購成本將提高，暗示認為記憶體價格將續揚，認為應該有更多記憶體晶片供應商。