我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

蘋果示警晶片不足 處理器、記憶體供應受限 財測失色

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

蘋果上季營收與獲利都優於預期，iPhone和Mac銷售強勁，但大中華區與服務事業營收都令人失望，本季營收也不如預期，並警告本季的供應限制將影響iPhone、iPad及Mac產品線，將影響將逐季擴大，執行長庫克更點名處理器的供應限制甚於記憶體晶片，拖累股價在美股7月31日暴跌逾9%。

蘋果公布，止於6月27日的年度第3季（上季）淨利年比成長27%至297.9億美元，每股純益2.02美元，營收年增16%至創同期新高的1094.2億美元，上季毛利率也升至創紀錄的50.1%，約2個百分點來自美國關稅退款，產品毛利率約40%，都優於市場預期。

在iPhone 17家族熱銷下，上季iPhone增長22%至542.5億美元，Mac營收也受惠於MacBook Neo與搭載M5晶片的新機熱賣，大增29%至103.5億美元，全都超乎預期。不過，上季iPad營收下滑6%至61.9億美元，服務營收成長12%至307.4億美元，都低於預期；穿戴裝置、家庭及配件營收成長約6%至78.8億美元，則約符合預期。

此外，上季大中華區營收年增22%至188.2億美元，也未達市場的高標期待。

蘋果預期，本季營收將年比成長9%-11%，以區間中位數估算約為1130億美元，也不如分析預估，主要受到匯率影響與供應限制這兩大逆風影響。

庫克與財務長帕雷克（Kevan Parekh）都在財報說明會花許多時間討論供應限制，上季的供應限制主要影響Mac，iPhone與iPad受影響較小，但預期本季的iPhone、Mac及iPad營收都將受到供應限制的影響，預估iPhone營收成長率將為10%-20%區間的中間值，「我們預期供應限制的影響將逐季大幅擴大」。

庫克表示，先進晶片的供應鏈彈性小於往常，供應限制的主要議題是處理器、而非記憶體，但他形容這是需求預測議題，因為需求遠超乎預期。庫克也預期本季的記憶體晶片採購成本將提高，暗示認為記憶體價格將續揚，認為應該有更多記憶體晶片供應商。

精華 FAQ

  • 蘋果上季淨利年增27%、營收年增16%，毛利率也創新高，整體表現優於市場預期；其中iPhone與Mac銷售尤其強勁，成為主要成長動能。

  • 蘋果表示本季營收將受匯率不利與供應限制雙重影響，且限制將逐季擴大，因此預估成長雖仍有9%-11%，但區間中位數低於分析師預測。

  • 庫克指出，當前最主要的瓶頸是處理器供應而非記憶體，且需求遠超預期；他也預告記憶體採購成本將上升，暗示記憶體價格可能續揚。

庫克 iPhone

上一則

Anthropic模型失控 爆入侵3公司

下一則

亞馬遜雲端變現 旗下AWS營收連5季成長 股價飆逾15%

延伸閱讀

整理包／蘋果財測爆冷、盤後股價重挫 財報五大重點一次看

整理包／蘋果財測爆冷、盤後股價重挫 財報五大重點一次看
整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看

整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看
四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%

四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%
英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說