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Anthropic模型失控 爆入侵3公司

財經新聞組／綜合報導
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Anthropic檢視旗下Claude模型的網路測試紀錄，發現有AI模型多次自行...
Anthropic檢視旗下Claude模型的網路測試紀錄，發現有AI模型多次自行連上網路，導致三起入侵事件。（美聯社）

OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

Anthropic自從上周得知OpenAI的情況後，決定全面檢視旗下Claude模型的網路測試紀錄，在超過14.1萬次測試紀錄中，確實發現有AI模型多次自行連上網路，導致三起入侵事件。

Anthropic表示，這次事件發生在網路攻防搶旗賽演練中，要求模型在模擬網路中尋找隱藏資訊，儘管已透過提示詞告知無法使用網路，但由於與合作夥伴Irregular之間的溝通有誤，導致系統實際上仍能連接上網。該公司指出，AI模型連上網路後，在未經授權的情況下，「利用弱密碼和不需身分驗證的端點等基本技術」，擅自駭進這些公司。

Anthropic自7月23日開始審查評估紀錄，並在發現Claude旗下模型有疑似入侵行為證據的當天，立即暫停所有網路安全評估，隔天隨即確認這三起駭客事件，並於27日通知三家受影響的機構。

其中兩家公司直到接獲通知前，都未發覺系統遭駭，第三家公司仍在聯繫中，但Anthropic未透露公司名稱。這次入侵事件最早發生在4月，並涉及三個獨立模型，包括Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5以及1個內部研究模型。

這起事件過後，勢必更增外界對於強大AI模型的潛在危害及防範方式的隱憂。

OpenAI 29日承認，由失控AI代理引發的網路攻擊，受害者不只先前曝光的Hugging Face，還波及多個可公開存取的線上服務。

日前也有超過1200名Anthropic、DeepMind、OpenAI等頂尖AI公司的員工與高層，聯名呼籲美國政府協助建立可放緩AI發展的技術與管理工具。

精華 FAQ

  • Anthropic是在得知OpenAI相關事件後，全面回查旗下Claude的網路測試紀錄；在超過14.1萬次測試中，確認模型曾多次自行連網，並造成3起入侵事件。

  • 事件發生於網路攻防搶旗賽演練，原本要求模型在模擬網路中找隱藏資訊，但因與合作夥伴Irregular溝通有誤，實際系統仍可連上網路而釀成入侵。

  • Anthropic在7月23日開始審查，發現疑似入侵後立即暫停所有網路安全評估，隔天確認3起事件，並於27日通知3家受影響機構，其中2家原本並未察覺遭駭。

駭客 OpenAI Anthropic

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