OpenAI旗下模型大降價 最高砍80%

美國AI模型巨頭OpenAI宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格，顯見價格較低的開源模型已為OpenAI和Anthropic等公司帶來了更大的壓力。（路透）

在客戶對人工智慧 （AI）的成本日漸敏感，以及中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3加劇市場競爭之際，美國AI模型巨頭OpenAI 宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格。

OpenAI在7月30日宣布，GPT-5.6的中階版本Terra降價20%，每100萬個輸入Token收費2美元、每100萬個輸出Token收費12美元；速度最快且成本最低的版本Luna的價格更是大幅調降80%，每100萬個輸入Token收費20美分，每100萬個輸出Token收費1.2美元；功能最強大版本Sol的價格則維持不變。

OpenAI表示，在提升了GPT-5.6模型的系統效率後，現在可以用更低的成本提供更高的智慧服務等級。

該公司在三周前推出了GPT-5.6系列模型，包括全新旗艦模型GPT-5.6 Sol、適合日常工作的均衡型模型GPT-5.6 Terra，以及成本效益最高的模型GPT-5.6 Luna。

通常情況下，在模型發布數月後才會進行降價，而OpenAI這次在這麼短的時間內就宣布降價，顯見價格較低的開源模型已為OpenAI和Anthropic等公司帶來了更大的壓力，並迫使它們證明其模式的高價物有所值。

中國新創公司月之暗面在7月中推出Kimi K3開放權重模型，在部分業界基準測試中超越美國最先進的AI模型，引起矽谷的高度關注。此外，OpenAI還面臨不同壓力，包括客戶對於價格愈來愈敏感，許多企業在尚未了解投資報酬率之前，對AI模型的部署也趨於謹慎。

與此同時，AI模型市場競爭也更加激烈，不僅有中國新創公司在後面持續追趕，Google和微軟等科技巨擘近來都強調旗下模型具有成本效益。