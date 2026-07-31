新官上任三把火？華許撤除前瞻指引 Fed主席葫蘆裡可能賣這種藥

美國聯準會（Fed）主席華許目前為止最明顯的創新，就是撤除前瞻指引。但這會升高市場波動性。（路透）

美國聯準會（Fed）主席華許 目前為止最明顯的創新，就是撤除前瞻指引。但這會升高市場波動性。究竟華許葫蘆裡賣什麼藥？

華許在Fed記者會上欣慰地表示，在Fed並未提高利率 也未提供政策前瞻指引的情況下，市場利率已自行上升。由此推斷，華許似乎樂見某種程度的「不確定性溢價」重返市場。

這或許就是華許想要的，而這種理論與華許（出掌Fed前）對Fed資產負債表的評論十分吻合。華許認為，量化寬鬆（QE）降低借貸成本，進而鼓勵政府過度舉債。取消前瞻指引，則會平息市場波動性，那將助長在市場和經濟中使用槓桿。一如舉債成本穩定鼓勵人們擴大借貸，股市行情平靜無波時，投資人也傾向從事金額更大、風險更高的押注。

但身為Fed主席，華許總不好明說：「我要Fed少提供指引，好讓市場波動加劇，那麼借貸成本就會升高。」假如此話出自Fed主席之口，交易員不集體抓狂才怪，也可能引來美國總統川普和財政部長貝森特關切。所以，華許用一些含糊、譬喻式的語言，讓市場慢慢消化、體會。

球賽「裁判」的比喻即為一例。華許在記者會上說：「市場聚焦於真實的數據與真實的經濟發展。市場價格對新出爐的資訊做出即時反應，減少前瞻指引或許是一大因素。是市場參與者學習玩球，不是裁判，未來市場價格將持續以他們認為適當的方向和幅度做出反應。依我之見，這會變得更好，而我們才剛開始。畢竟央行不必何時何地都是目光焦點...我們必須不透過濾鏡、直接觀察市場對各種發展的反應。」

金融時報專欄作家阿姆斯壯批評華許譬喻不當，因為Fed並不是「裁判」，而是「球員」。Fed自己也是市場參與者，訂定短期利率，所以不可能以中立觀點看待市場，市場也不可能以中立觀點看待Fed。

對央行官員來說，容許市場波動加劇是瘋狂點子嗎？以森林火災類比市場危機。小型森林野火撲滅時，滿地枯枝敗葉都變成燃料，終會營造出讓森林火災大到一發不可收拾的絕佳環境。同理，波動平息後，市場和經濟中使用的槓桿日積月累，直到一場大到無法控制的危機終於爆發為止。也就是說，小小的日常波動，終會釀成金融危機。金融危機將直接影響Fed履行雙重法定職責--充分就業與物價穩定--通常會導致大規模的財政和貨幣干預，進而威脅物價穩定。所以，對央行官員而言，更好的做法是「沉默是金」，讓市場亂一陣子。

假如以這理論揣摩華許的想法果真猜對了，那麼華許眼看記者會後美國公債殖利率曲線短端劇烈震盪，可能暗自竊喜，正好佐證市場正學著照顧自己。（然而，華許不可能樂見長債殖利率飆升。）

這個理論與華許的經濟觀點、政治立場、掌舵Fed初期的行動都很搭調。至於適當與否、可不可行，則是另一回事。