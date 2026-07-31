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美四大CSP今年AI支出衝7450億美元 動能穩固

編譯簡國帆／即時報導
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圖為Meta位於加拿大的AI資料中心。（路透資料照片）
圖為Meta位於加拿大的AI資料中心。（路透資料照片）

Google母公司Alphabet、亞馬遜微軟Meta等美國四大超大規模雲端業者已共投入超過1兆美元的資本投資，今年資本支出預估總額也增加到7450億美元，顯示人工智慧（AI）支出力道依然穩固，卻考驗投資人的耐心。

財報顯示，Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta從2023年AI熱潮爆發初期，至今年6月底的資本支出總額，已達1.1兆美元，凸顯這些科技巨擘AI雄心規模，也彰顯正從過去的輕資產模式，快速轉變為實體基建的鉅額投資人。

而且，Alphabet已上調今年的資本支出預估區間至1950億-2050億美元，亞馬遜調高到2200億美元；Meta維持資本支出區間的上限為1450億美元，但區間下限調升至1300億美元；微軟調降今年度的資本支出預估到1750億美元，但2026年支出額大致維持不變。

根據這些最新數據統計，這四大雲端供應商（CSP）今年的最新支出預估總額將上看7450億美元，高於先前的7250億美元。隨著OpenAI與Anthropic都正準備首次公開發行股票（IPO），這些支出的成功程度部分將取決於這兩家新創公司繼續籌得資金、以履行採購運算資源承諾的能力。

科技巨頭的財報顯示，AI投資正開始帶動營收加速成長，尤其是雲端運算。Google、亞馬遜和微軟的上季雲端事業營收都加快增長，沒有雲端業務的Meta則表示，AI正協助該公司精準投放廣告。

Meta執行長祖克柏還暗示，可能跨足資料中心空間租賃業務，透露Meta正收到「大量要約」，希望以「遠高於我們所支付成本的溢價」，租用其運算能力，但他也說，出售AI服務的毛利依然遠高於直接賣運算。

不過，RBC資本公司分析師賈魯里亞（Rishi Jaluria）表示，「資本支出的成長基本上仍看不到盡頭」，「投資人需要這些公司在投資AI、及不傷及先前獲致成功的優勢之間，取得平衡」。

Google雲端事業上季營收雖提高，但因自由現金流轉為負值，並揭露與AI相關的未來財務承諾季比暴增約5,000億美元，股票仍遭逢拋售賣壓。

Meta上季也做出2330億美元的新承諾，新增的內容包括960億美元的資料中心與網路基建租約、1120億美元的採購承諾，及250億美元的新增債務，7月又另外增加680億美元的資料中心租約。微軟上季簽署超過1300億美元的資料中心新租約。

光是上季，Alphabet、Meta及微軟的AI相關新承諾總額，就逼近9000億美元，亞馬遜則還沒揭露詳細數據。這四大CSP上季的自由現金流總額也降至70億美元的十年低點，僅有微軟和Meta的進帳多於支出。

科技巨頭從投入鉅額前期投資，到進帳相關營收之間，仍有很長的時間差，意味著投資人必須準備好要等待數年，才能看到實質的投資報酬。

精華 FAQ

  • 根據最新財報與預估，Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta今年資本支出合計上看7450億美元，較先前預估再提高，顯示AI投資力道仍然非常強勁。

  • 從2023年AI熱潮爆發初期到今年6月底，四大CSP累計資本支出已達1.1兆美元，代表它們正從輕資產模式轉向大規模實體基建投資。

  • 因為AI投資已開始推動雲端與廣告營收加速，但現金流壓力與承諾金額暴增也很明顯，投資人需要等待數年，才能確認這些巨額支出的回報。

微軟 Meta 亞馬遜

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