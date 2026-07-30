特斯拉中國業務恐分拆、出售甚至關閉 為與SpaceX合併鋪路
華爾街日報引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）高層已接獲指示，為分拆中國業務做好準備，以因應未來可能與SpaceX合併。顧問團隊據傳已討論分拆中國業務的可能方案，包括剝離、出售或關閉等多種方案。目前分拆時程尚不明確，相關計畫可能也會改變。
特斯拉上海超級工廠目前仍是該公司全球規模最大、產量最高的工廠，年產能逾95萬輛車，占特斯拉全球交車量逾半。中國本身則為特斯拉僅次於美國的第二大市場，占2026年上半年銷售約18%，但當地業務正面臨比亞迪等本土車廠的激烈競爭。
馬斯克（Elon Musk）近年要求特斯拉在美國與中國業務之間畫出明確界線，希望兩國若爆發地緣政治衝突，至少能保住美國業務。他尤其擔心特斯拉依賴中國製磷酸鐵鋰（LFP）電池，以及台海若發生戰爭，恐影響台積電晶片供應。特斯拉2025年已決定，2027年前停止在美國工廠使用中國供應商。
為進一步切割，特斯拉可能建立獨立辦公系統、限制中國員工接觸其他業務，或另設銷售實體處理上海廠出口。
摩根大通分析師指出，跨國合併需多地監管批准，中國審查尤為關鍵。此前高通收購恩智浦的交，即因未獲中國核准而告吹。SpaceX與美國政府的關係可能引發國安疑慮，為合併帶來阻礙。
SpaceX上月透過規模創紀錄的750億美元IPO上市，截至周四收盤時，市值為1.48兆美元。特斯拉市值則為1.22兆美元。
知情人士稱，特斯拉高層已接獲指示先為中國業務切割做準備，因應未來可能與SpaceX合併。此舉也反映馬斯克希望降低美中地緣政治衝突對公司造成的連帶風險。 顧問團隊已討論多種方案，包括剝離、出售或關閉中國業務，並可能另設銷售實體處理上海廠出口。不過分拆時程尚不明確，相關計畫也仍可能調整。 跨國合併需多地監管核准，其中中國審查尤為關鍵，過去高通收購恩智浦就曾因未獲中國核准而告吹。此外，SpaceX與美國政府關係密切，恐引發國安疑慮。
精華 FAQ
知情人士稱，特斯拉高層已接獲指示先為中國業務切割做準備，因應未來可能與SpaceX合併。此舉也反映馬斯克希望降低美中地緣政治衝突對公司造成的連帶風險。
顧問團隊已討論多種方案，包括剝離、出售或關閉中國業務，並可能另設銷售實體處理上海廠出口。不過分拆時程尚不明確，相關計畫也仍可能調整。
跨國合併需多地監管核准，其中中國審查尤為關鍵，過去高通收購恩智浦就曾因未獲中國核准而告吹。此外，SpaceX與美國政府關係密切，恐引發國安疑慮。
上一則
槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？
下一則