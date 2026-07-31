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智慧機市況弱 高通展望不如預期

編譯劉忠勇季晶晶／綜合報導
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高通業績展望不如市場所料。（路透）
高通業績展望不如市場所料。（路透）

受累於智慧手機市場疲弱，高通（Qualcomm）本季業績展望不如預期，而安謀（Arm）財報與財測雖然優於預期，但手機相關的權利金成長放緩。

高通29日盤後發布新聞稿說，本季經調整後每股盈餘預估在2.05至2.25美元之間，低於分析師估計的2.36美元。營收預估為97億至105億美元，符合外界預期100億美元。

晶片通膨導致輸入成本提高，高通執行長艾蒙說，正採取具體步驟提高毛利，包括旗下晶片9月1日起全面漲價。該公司晶片目前多銷給智慧手機製造商。

高通上季經調整後每股盈餘為2.21美元，營收下滑4%至約99.5億美元，大致符合市場預期。

該公司原本承諾，進軍資料中心市場將有助降低對手機的依賴，並帶來數十億美元營收。但這項轉型仍需要時間。如今預估採用Android作業系統的手機營收，本年度將下滑約20%，將使公司每股獲利減少逾1.50美元。另外，蘋果業務的流失速度快於預期。蘋果正逐步減少使用高通晶片，轉向自家晶片。

較正面的消息是，高通表示，中國手機製造商手機營收「已在第三季度觸底，並將在第四季度恢復按季兩位數成長」。

另一方面，安謀受惠於AI熱潮，使用安謀架構的資料中心中央處理器（CPU）需求大增，財測超越市場預期。該公司預估本季營收約為13.8億美元，調整後每股盈餘為0.47美元。

手機相關權利金仍是安謀的主要收入來源。該公司依採用旗下技術的設備出貨量收取權利金。由於記憶體晶片價格大漲，手機製造商削減產量，安謀預估，本季權利金收入僅成長約10%至15%，低於先前預估的約20%。

安謀強調，資料中心晶片的擴張，抵銷手機市場放緩。執行長哈斯（Rene Haas）表示，資料中心產品權利金較去年同期增加逾一倍，新晶片需求也高於預期。

安謀3月宣布打破過去只授權技術的營運模式，要自行銷售晶片，包括用於AI資料中心的CPU。產品公布時已有約10億美元訂單。哈斯說，該公司有信心取得足夠產能，讓出貨規模超越10億美元。而目前洽談中的訂單總額已突破20億美元。

精華 FAQ

  • 高通預估本季經調整後每股盈餘為2.05至2.25美元，低於市場預估的2.36美元；營收則估97億至105億美元，雖接近預期，但整體展望仍偏保守。

  • 高通表示將從9月1日起全面調漲晶片價格，藉此提高毛利率並應對輸入成本上升；但公司也坦言，Android手機與蘋果業務下滑仍會持續壓抑獲利。

  • 安謀受惠AI熱潮帶動資料中心CPU需求大增，抵銷手機市場放緩；其資料中心產品權利金較去年同期增加逾一倍，且新晶片需求與洽談訂單都高於預期。

高通 安謀

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