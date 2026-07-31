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微軟雲端事業創4年最大增幅 Meta展望欠佳現金流減9成

編譯劉忠勇季晶晶／綜合報導
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微軟執行長納德拉。（美聯社）
微軟執行長納德拉。（美聯社）

微軟於美股29日盤後舉行財報會議，持續唱旺AI發展，並繳出上季雲端事業創四年來最大增幅，且成長速度仍在加快的成績單，成為目前已公布上季財報與展望的主要雲端大咖當中，唯一拿出實績讓市場埋單「AI投資會逐步變現」的廠商。另外，Meta財報上季獲利、本季展望都不如華爾街預期，尤其上季自由現金流量銳減九成，再次引發投資人對AI投資回報的疑慮。

微軟展現AI和運算服務正逐步打入客戶市場之餘，也表示資本支出會有所節制，成功安撫市場，激勵美股30日股價大漲逾15%。

微軟統計，到6月止的會計年度第四季，營收成長18%至900億美元，淨利增加31%至358億美元，均超越市場預期。

其中，上季Azure雲端營收成長43%，創2022年初以來最大增幅，也優於分析師預估的40%。

微軟執行長納德拉表示，截至6月止的2026全年度Azure雲端營收首度突破1000億美元。

這項揭露格外引人注目，因為微軟過去通常不單獨公布這項事業的營收，使外界難以將其和亞馬遜網路服務（AWS）及 Google Cloud拿來比較。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，預期本季雲端事業成長將進一步加速至約45%。她在分析師電話會議上說：「需求仍超過可用供給。」她也表明，微軟今年在新增資本支出方面會有所節制。

另外，Meta於截至6月底的第二季營收608億美元，高於市場預估約602億美元；每股盈餘6.18美元，低於去年同期的7.14美元，也遜於分析師預估的7.22美元。淨利由去年同期的183.4億美元降至158.5億美元。

AI支出對現金流的壓力，是Meta財報會議最大焦點。公司揭露，上季自由現金流由去年同期的85.5億美元驟降至7.84億美元，為2022年第三季以來最低。

Meta預估，本季營收將介於610億美元至640億美元，中間值625億美元，低於分析師預估的約632億美元。公司並上修今年資本支出預測區間的下限，區間由原先的1250億美元至1450億美元，調整為1300億美元至1450億美元。

Meta統計，旗下臉書、Instagram及WhatsApp等應用程式的每日活躍用戶數合計36億，略低於華爾街預估的36.1億。

不過，Meta正考慮把多餘算力出租給第三方。查克柏格透露，已收到許多租用算力的提議，溢價幅度相當可觀。Meta執行長查克柏格強調，Meta將採取雙軌AI策略，同步發展前沿模型，以及可大規模服務消費者的高效小型模型。

Meta執行長查克柏格。（路透）
Meta執行長查克柏格。（路透）

精華 FAQ

  • 微軟上季營收與淨利都優於預期，Azure營收年增43%，且本季雲端成長看增至45%，顯示AI與運算需求正在轉化為實際收入。

  • 最受關注的是自由現金流從85.5億美元驟降至7.84億美元，幾乎少了9成，代表AI與基礎設施支出已明顯壓縮現金產出。

  • 微軟表示新增資本支出將更節制，以維持成長與回報平衡；Meta則上修資本支出下限，並考慮把多餘算力出租，尋求額外收益。

微軟 Meta 華爾街

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