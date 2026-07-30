我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加常大排長龍早茶店「海港大酒樓」 為何突然關門？

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

整理包／蘋果財測爆冷、盤後股價重挫 財報五大重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果上季iPhone銷售強勁，但晶片供應短缺拖累本季展望，財報公布後股價盤後重挫...
蘋果上季iPhone銷售強勁，但晶片供應短缺拖累本季展望，財報公布後股價盤後重挫。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果上季營收與獲利雖優於預期，但財測不及市場期待，並面臨記憶體漲價、晶片短缺與服務成長放緩等壓力。

蘋果上季營收與獲利雙雙優於預期，但財測未能滿足市場期待。以下是這次財報最受市場關注的五大重點：

1. 財報優於預期，財測卻澆市場冷水

上季營收年增16%至1,094.2億美元，淨利大增27%、每股盈餘2.02美元，均優於預期。但本季營收預估僅9%至11%，低於分析師預估的約12%。盤後股價一度大跌8%。

2. AI搶料加劇短缺，記憶體成本續看漲

因AI資料中心大舉掃貨，記憶體價格第2季飆漲約300%。蘋果預計本季支付價格續揚，9月之後恐持續攀升，進一步衝擊營運。

3. iPhone與Mac熱賣，供應鏈卻跟不上需求

Phone營收年增近22%至542.5億美元，Mac營收大增29%至103.5億美元，雙雙優於預期。在全球智慧手機出貨量下滑11%之際，蘋果市占率反從17%升至20%。但台積電製程晶片供貨不足，將限制iPhone、Mac和iPad出貨。

4. 大中華區回溫，服務業務仍遜預期

大中華區營收年增22%至188.2億美元，但低於分析師預估的196億美元；服務營收成長12%至307.4億美元，同樣未達預期。兩大成長引擎的表現未能完全說服投資人。

5. 關稅退款挹注獲利，毛利率升破50%

上季整體毛利率達創紀錄的50.1%，但其中約2個百分點來自約20億美元的美國關稅退款，貢獻每股盈餘11美分，扣除該一次性收益後的毛利率大致符合市場預期。

這場電話財報會議是庫克卸任執行長前主持的最後一場。他將於9月1日交棒給硬體工程主管特納斯（John Ternus），轉任執行董事長。新任CEO將立即面臨晶片短缺、產品漲價及AI發展落後等挑戰，9月的新一代iPhone與新版Siri將是特納斯的首場硬場。

精華 FAQ

  • 雖然上季營收、淨利與每股盈餘都優於預期，但本季營收預估僅成長9%至11%，低於分析師預估約12%，使投資人對後續動能轉趨保守，盤後股價一度大跌8%。

  • AI資料中心大舉搶購記憶體，推升第2季價格約300%，蘋果預期本季支付價格還會續漲，9月後可能持續攀升，進一步壓縮毛利並增加營運成本。

  • iPhone營收年增近22%，Mac營收大增29%，大中華區也年增22%回溫；但服務營收與大中華區數字都低於市場預估，加上台積電晶片供貨不足，出貨仍受限制。

iPhone

上一則

微軟財報優於預期 股價勁揚15%創18年紀錄

延伸閱讀

安謀財測優預期 但手機市場疲弱、權利金增幅下修…盤後股價挫6%

安謀財測優預期 但手機市場疲弱、權利金增幅下修…盤後股價挫6%
英特爾財報財測大好 股價為什麼還是崩跌？

英特爾財報財測大好 股價為什麼還是崩跌？
川普對台關稅10%不疊加 下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

川普對台關稅10%不疊加 下周開盤前 5件值得回顧的國際大事
英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝
川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家