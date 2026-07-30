整理包／蘋果財測爆冷、盤後股價重挫 財報五大重點一次看
蘋果上季營收與獲利雖優於預期，但財測不及市場期待，並面臨記憶體漲價、晶片短缺與服務成長放緩等壓力。
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蘋果上季營收與獲利雖優於預期，但財測不及市場期待，並面臨記憶體漲價、晶片短缺與服務成長放緩等壓力。
蘋果上季營收與獲利雙雙優於預期，但財測未能滿足市場期待。以下是這次財報最受市場關注的五大重點：
1. 財報優於預期，財測卻澆市場冷水
上季營收年增16%至1,094.2億美元，淨利大增27%、每股盈餘2.02美元，均優於預期。但本季營收預估僅9%至11%，低於分析師預估的約12%。盤後股價一度大跌8%。
2. AI搶料加劇短缺，記憶體成本續看漲
因AI資料中心大舉掃貨，記憶體價格第2季飆漲約300%。蘋果預計本季支付價格續揚，9月之後恐持續攀升，進一步衝擊營運。
3. iPhone與Mac熱賣，供應鏈卻跟不上需求
Phone營收年增近22%至542.5億美元，Mac營收大增29%至103.5億美元，雙雙優於預期。在全球智慧手機出貨量下滑11%之際，蘋果市占率反從17%升至20%。但台積電製程晶片供貨不足，將限制iPhone、Mac和iPad出貨。
4. 大中華區回溫，服務業務仍遜預期
大中華區營收年增22%至188.2億美元，但低於分析師預估的196億美元；服務營收成長12%至307.4億美元，同樣未達預期。兩大成長引擎的表現未能完全說服投資人。
5. 關稅退款挹注獲利，毛利率升破50%
上季整體毛利率達創紀錄的50.1%，但其中約2個百分點來自約20億美元的美國關稅退款，貢獻每股盈餘11美分，扣除該一次性收益後的毛利率大致符合市場預期。
這場電話財報會議是庫克卸任執行長前主持的最後一場。他將於9月1日交棒給硬體工程主管特納斯（John Ternus），轉任執行董事長。新任CEO將立即面臨晶片短缺、產品漲價及AI發展落後等挑戰，9月的新一代iPhone與新版Siri將是特納斯的首場硬場。
雖然上季營收、淨利與每股盈餘都優於預期，但本季營收預估僅成長9%至11%，低於分析師預估約12%，使投資人對後續動能轉趨保守，盤後股價一度大跌8%。 AI資料中心大舉搶購記憶體，推升第2季價格約300%，蘋果預期本季支付價格還會續漲，9月後可能持續攀升，進一步壓縮毛利並增加營運成本。 iPhone營收年增近22%，Mac營收大增29%，大中華區也年增22%回溫；但服務營收與大中華區數字都低於市場預估，加上台積電晶片供貨不足，出貨仍受限制。
精華 FAQ
雖然上季營收、淨利與每股盈餘都優於預期，但本季營收預估僅成長9%至11%，低於分析師預估約12%，使投資人對後續動能轉趨保守，盤後股價一度大跌8%。
AI資料中心大舉搶購記憶體，推升第2季價格約300%，蘋果預期本季支付價格還會續漲，9月後可能持續攀升，進一步壓縮毛利並增加營運成本。
iPhone營收年增近22%，Mac營收大增29%，大中華區也年增22%回溫；但服務營收與大中華區數字都低於市場預估，加上台積電晶片供貨不足，出貨仍受限制。
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