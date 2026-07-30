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星巴克轉型見效 同店銷售連4季成長、上調全年財測 股價勁揚近5%

編譯季晶晶／綜合外電
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星巴克北美市場交易量與客單價同步提升，推升全球同店銷售連四季成長。（美聯社）
星巴克北美市場交易量與客單價同步提升，推升全球同店銷售連四季成長。（美聯社）

星巴克（Starbucks）周三盤後公布優於預期的第3季財報，全球同店銷售連續第四季正成長，該公司並上調全年財測，顯示執行長尼柯爾（Brian Niccol）推動的轉型計畫逐步見效。股價在盤後交易上漲4.7%。

星巴克上季全球同店銷售年增7.9%，高於FactSet調查分析師預估的5.7%。北美市場交易量與平均客單價同步增加，成為主要成長動力，抵銷國際市場銷售下滑34%的衝擊。

上季調整後每股盈餘為0.85美元，高於市場預期的0.66美元及去年同期的0.41美元。營收為93億美元，雖較去年同期94.6億美元下滑約1.7%，仍然優於分析師預估的91.8億美元。

星巴克上調本年度展望，預估全年同店銷售成長率接近6%，高於4月提出的至少5%。全年營收預計介於持平至微幅成長，先前的預估是大致持平於2025年。

尼柯爾在財報電話會議上表示，轉型方向正確，進度超前計畫。他指出，他指出，新品策略奏效、服務速度提升，以及餐點選擇增加，共同帶動業績改善。星巴克的話題性含糖飲料與限時商品S'mores系列，大受Z世代消費者歡迎。

星巴克準備在秋季迎回經典熱銷飲品如南瓜香料拿鐵，並在部分市場試賣氣泡飲品，以持續刺激消費。

儘管市場仍擔憂通膨、關稅及伊朗戰事衝擊消費，尼柯爾表示，產品創新帶動客流與銷售的品牌成長循環已開始發揮作用。

精華 FAQ

  • 星巴克第3季全球同店銷售年增7.9%，高於市場預估的5.7%；調整後每股盈餘為0.85美元，也明顯優於預期的0.66美元，整體表現強勁。

  • 公司上調全年同店銷售成長率至接近6%，並預期營收介於持平至微幅成長，主因是北美交易量與客單價增加，以及新品、服務速度和餐點選擇改善。

  • 財報公布後，星巴克股價盤後上漲4.7%。公司接下來將迎回南瓜香料拿鐵，並在部分市場試賣氣泡飲品，持續刺激客流與消費。

星巴克

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