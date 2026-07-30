整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

美國聯準會主席華許。（美聯社）

美國聯準會（Fed）連續第五次會議維持利率 不變，但有三名官員主張升息。主席華許 未釋出明確政策方向，引發市場對通貨膨脹、Fed公信力以及政策失誤的疑慮。市場反應如下：

三張反對票備受關注。畢安科研究公司總裁Jim Bianco說，華許不再提供前瞻指引，使記者會更偏向反映他個人看法，三張主張升息的反對票因此更能反映決策委員會的動向。摩根資管公司固定收益投資長Bob Michele認為，Fed內部正轉向緊縮。KPMG首席經濟學家Diane Swonk指出，3名官員的異議並非孤立行動，部分Fed理事可能也在考慮未來升息。

分析師普遍認為摩根大通 將升息預期由明年下半年提前至今年12月。首席美國經濟學家Michael Feroli認為，華許雖強調抗通膨，卻未說明具體方法，甚至質疑個人消費支出物價指數是否仍應作為中期通膨目標，恐削弱Fed公信力，促使決策官員更快採取行動。

花旗逆勢預測今年稍晚仍會降息。經濟學家Andrew Hollenhorst與Veronica Clark從記者會看出兩項鴿派訊號：華許表示會綜合多項數據判斷通膨，指實質殖利率上升已收緊部分金融環境。花旗預期失業率未來數月將上升，Fed將在10月、12月及明年1月降息。

美債劇烈震盪。利率決策公布後，10年期美債殖利率一度跌至當日低點，隨後回升至約4.63%。華許記者會後，30年期美債殖利率突破5.22%，創2007年以來最高。市場擔心Fed抗通膨決心不足，因而要求更高的長債風險溢價。

債市代替Fed升息。阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok形容，美債殖利率像「溜溜球」般上下波動。華許拒絕提供前瞻指引，市場缺乏判斷依據。若Fed不升息，債市便會自行推高殖利率，代替Fed收緊金融環境。

市場風險情緒轉弱。Fed決策後，美元走貶，美股與黃金回吐先前漲幅，反映投資人擔心Fed可能犯下政策錯誤。9月會議的重要性隨之升高。若Fed這次選擇等待被證明是錯誤決定，通膨再度升溫，屆時可能面臨更大幅度升息的風險。