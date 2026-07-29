Fed華許想把通膨拉回2% 市場憂「口頭強硬 行動不足」

投資人認為華許對抗通膨口惠而不實。(路透)

聯準會 (Fed)主席華許 29日在記者會表示，自上次政策會議以來，市場利率 已上升，意味投資人正在替央行完成部分貨幣收緊工作。他說，這「讓我們稍感安心」。投資人解讀這番談話，認為近期升息可能性降低，但也擔心華許抗通膨「口頭強硬、行動不足」。

被問到Fed為何這次不升息時，華許表示，自上次會議以來，市場決定的利率已上升，無論是名目利率或經通膨調整後的實質利率都是如此，這顯示即使Fed尚未採取行動，政策已經收緊。他將此歸因於自己決定減少Fed過去通常對未來可能利率走向所提供的指引。他說：「市場已經作出判斷，部分原因是我們退一步，不再試圖影響這些判斷。」他說：「市場對整條美債殖利率曲線上的名目利率判斷已經上移。」

儘管華許多次矢言要把通膨拉回Fed 2%目標，但他一直未明說自己會升息。周三談及此事時，他稍微更接近這一步。他說：「如果通膨在預測期間持續偏高，利率很可能會是解方的一部分，但我不會說它是唯一解方。」

Natixis 美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）說，投資人擔心華許「在通膨問題上說得強硬，卻沒有真正付諸行動」。

債市反應明顯。對政策利率預期敏感的美債2年期殖利率下跌，但長天期殖利率急升。10年期殖利率盤中逼近 4.7%，高於周二的4.604%；30年期殖利率上升約0.136個百分點至 5.228%，創一年多來最大單日升幅，也為 2007 年以來最高。

油價也加深通膨疑慮。伊朗突襲飛彈攻擊，使市場對重新開放荷莫茲海峽協議的期待受挫，川普總統誓言將強力軍事回應。WTI原油大漲逾 7%，至每桶約85美元。

Renaissance Macro Research 的杜塔（Neil Dutta）說，華許「只是暫時贏得喘息機會」，接下來不是經濟數據幫Fed減壓，就是Fed可能在9月升息。Carson Group 首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）也說，Fed如預期按兵不動，但更大問題是9月升息壓力會有多大；在通膨偏高、油價急升下，市場預期下一次升息確實可能落在 9 月。

美國股市周三大幅收低。道瓊工業指數大跌 1,153.18點，跌幅 2.2%，收在 51,594.14 點，創2025年4月以來最大跌幅；標普 500 指數下跌1.5%，收 7,316.15 點，觸及一個月來低點；那斯達克綜合指數下跌 1.7%，收 24,442.94 點。那斯達克100指數下跌 2.1%，已較 6 月高點回落 11%，進入修正。

投資人解讀華許談話，認為升息時點可能進一步延後。