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Fed維持利率不變 曝內部「遏阻通膨」壓力升高

編譯劉忠勇陳韻涵／綜合報導
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聯準會主席華許29日宣布利率不動，但有三位委員主張升息，華許自稱手上沒有魔杖，顯...
聯準會主席華許29日宣布利率不動，但有三位委員主張升息，華許自稱手上沒有魔杖，顯示聯準會內部的壓力升高。（美聯社）

聯準會(Fed)29日決議維持利率不變，但三位地區聯邦準備銀行總裁投下反對票並主張升息，顯示聯準會內部要求因應通膨的壓力持續升溫。

華爾街日報報導，聯準會以九票對三票，將基準利率維持在3.5%至3.75%區間，會後聲明內容與6月維持不變時相同。

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克(Beth Hammack)、明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡斯哈里(Neel Kashkari)，以及達拉斯聯邦儲備銀行總裁蘿根(Lorie Logan)支持升息一碼，三人4月時反對聲明中暗示降息機率高於升息，且是2016年以來首次有三位官員就同一政策方向表達異議。

會後，華許坦言聯準會無法迅速壓低通膨。他表示，自己聽到的訊息與家庭和企業一致，都是「不耐煩」或「趕快做」，強調「若以為央行能靠魔杖解決問題」就錯了，「我必須讓你和所有人打消這個念頭。」

但華許又說：「對部分家庭、企業和市場專業人士而言，持續五年的高通膨留下了一種錯誤印象，而且很難擺脫，就是Fed的隱含通膨目標似乎在某種程度上高於 2%。」「容我重申：不存在寬鬆的通膨目標。也不存在寬鬆的隱含目標，至少在本委員會任內不會有。」

聯準會6月開會時，約半數官員認為今年稍晚有必要升息；兩周前公布的通膨數據原已趨緩，減輕本次會議升息壓力，但美國與伊朗近期再次交戰，帶動能源價格走揚，加上人工智慧(AI)建設帶來的強勁需求，讓部分官員更無法持續容忍物價上漲的衝擊。

華許指出，上次會議以來，市場反映的利率無論名目或經通膨調整後皆已上升，顯示即使聯準會未採取行動，政策實際上已趨於緊縮，「這讓我們稍感安心」。

投資人解讀華許的談話為升息時間點可能延後，對政策利率敏感的兩年期公債殖利率應聲下跌。

德利萬邦(Tullett Prebon)數據顯示，長天期殖利率反而攀升，30年期殖利率單日上升約0.136個百分點，創下超過一年來最大漲幅，來到5.228%，且是2007年以來新高。

道瓊工業指數重挫逾1100點，跌幅2.19%，那斯達克綜合指數下跌1.74%。30年期房貸利率上周攀升至6.76%，創下近一年新高。

聯準會下次會議訂9月15日至16日召開，屆時將有兩份通膨報告出爐；市場人士認為，若數據顯示物價壓力未見緩解，年底前升息機率仍不低。

聯準會決定利率不動，美股先升後跌。（路透）
聯準會決定利率不動，美股先升後跌。（路透）

精華 FAQ

  • 聯準會以9票對3票維持利率在3.5%至3.75%，但克利夫蘭、明尼亞波利斯與達拉斯3位地區總裁都主張升息1碼，顯示委員會內部對通膨風險的警覺明顯升高。

  • 華許表示Fed無法靠短期手段迅速壓低通膨，也否認市場對2%目標有任何鬆動空間，強調本委員會任內不存在寬鬆的通膨目標，顯示政策立場仍偏鷹。

  • 投資人認為升息時間可能延後，導致2年期公債殖利率下跌，但長天期殖利率與30年期房貸利率上升，股市也重挫；市場普遍關注9月會議與兩份通膨報告。

聯準會 利率

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