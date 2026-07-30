蘋果近來表現超前 股價上漲 市值破5兆美元

蘋果公司股價28日一度上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值隨之衝破5兆美元大關，是繼Nvidia輝達 (另稱英偉達)後全球第二家抵達此里程碑的企業。

蘋果股價近來表現超前，今年來漲約25%，優於輝達、臉書母公司Meta、Google 母公司Alphabet及微軟 等美國大型科技股。本月稍早更從輝達手中奪回已失去一年多的全球市值龍頭寶座，主要是受惠於產品需求強勁，以及決定不參與當前大型科技公司正在進行的AI投資消耗戰，從而避開股市這波與AI相關的跌勢。

為刺激產品銷量，蘋果28日宣布，美國用戶很快就能以每月17.99元起的價格租用iPhone，租期最長可達兩年。這項計畫名為「Apple Upgrade」，與Klarna合作推出，Apple Watch、Mac或iPad也都可以用租的。

一個月前，蘋果以記憶體短缺為由，將iPad和Mac起售價提高至少100美元，市場預期iPhone價格今年也將逃不過上漲超，最新推出的租賃模式則有助於讓蘋果將焦點從更高的首付價，轉移到較低的月付款。

另外，為開闢新的營收來源，蘋果正準備對智慧家居市場發起新一輪攻勢，推出一系列全新軟硬體產品，包括一款以全新Siri助理為核心的家庭中樞裝置、新一代Apple TV機上盒以及升級版HomePod mini。

知情人士透露，新款Apple TV和HomePod mini預定今年秋季問世，而家庭中樞設備預計將在今年10月至明年年初之間推出。