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蘋果近來表現超前 股價上漲 市值破5兆美元

財經新聞組／綜合報導
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蘋果公司股價28日一度上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值隨之衝破5兆美元大關，是繼Nvidia輝達(另稱英偉達)後全球第二家抵達此里程碑的企業。

蘋果股價近來表現超前，今年來漲約25%，優於輝達、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet及微軟等美國大型科技股。本月稍早更從輝達手中奪回已失去一年多的全球市值龍頭寶座，主要是受惠於產品需求強勁，以及決定不參與當前大型科技公司正在進行的AI投資消耗戰，從而避開股市這波與AI相關的跌勢。

為刺激產品銷量，蘋果28日宣布，美國用戶很快就能以每月17.99元起的價格租用iPhone，租期最長可達兩年。這項計畫名為「Apple Upgrade」，與Klarna合作推出，Apple Watch、Mac或iPad也都可以用租的。

 一個月前，蘋果以記憶體短缺為由，將iPad和Mac起售價提高至少100美元，市場預期iPhone價格今年也將逃不過上漲超，最新推出的租賃模式則有助於讓蘋果將焦點從更高的首付價，轉移到較低的月付款。

另外，為開闢新的營收來源，蘋果正準備對智慧家居市場發起新一輪攻勢，推出一系列全新軟硬體產品，包括一款以全新Siri助理為核心的家庭中樞裝置、新一代Apple TV機上盒以及升級版HomePod mini。

知情人士透露，新款Apple TV和HomePod mini預定今年秋季問世，而家庭中樞設備預計將在今年10月至明年年初之間推出。

精華 FAQ

  • 蘋果股價28日一度上漲1.77%至342.89美元，帶動市值首次突破5兆美元，成為繼Nvidia之後，全球第二家達到這一規模的企業。

  • 蘋果今年來漲約25%，表現優於輝達、Meta、Alphabet與微軟等科技股，主要受惠於產品需求強勁，以及未投入當前激烈的AI資本支出競賽。

  • 蘋果宣布美國用戶可用月付17.99元起租用iPhone，最長2年，並與Klarna合作；同時還規畫推出新Siri家庭中樞、Apple TV與HomePod mini。

輝達 Google 微軟

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