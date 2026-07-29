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Fed三張升息異議票凸顯內部分歧 華許抗通膨承諾仍停留口頭

編譯劉忠勇／綜合外電
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華許重申：不存在寬鬆的通膨目標。也不存在寬鬆的隱含目標，至少在本委員會任內不會有...
華許重申：不存在寬鬆的通膨目標。也不存在寬鬆的隱含目標，至少在本委員會任內不會有。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯準會維持利率不變，但出現3票升息異議，顯示內部分歧升高。
  • 重點二：華許強調抗通膨不會鬆手，但仍未明言立即升息，僅稱利率可能是解方之一。
  • 重點三：市場解讀偏鴿導致2年期殖利率下跌，長天期利率與美股則明顯震盪。

聯準會（Fed）周三維持利率不變，但三位地區聯邦準備銀行總裁主張升息並投下反對票，可見Fed內部要求因應通膨的壓力升高。

Fed 以 9 票對 3 票決議，把基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。會後發布的政策聲明與 6 月維持利率不變時相同。華許終結通膨高於目標的承諾，連續兩次會議仍停留在口頭、而非行動上。

投票支持升息 1 碼的三位 Fed 官員，是克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克、明尼亞波利斯聯邦準備銀行卡斯哈里，以及達拉斯聯邦準備銀行洛根。三人 也在4 月聲明表示異議，反對聲明中暗示降息可能性高於升息。這是 2016 年以來，首次有三位官員就政策變動朝同一方向投下異議票。

會後，華許表示 Fed 沒有魔法，無法快速壓低通膨。他對一位記者說：「我從你這裡聽到的，和我從家庭與企業那裡聽到的一樣：不耐煩。『趕快做到吧。』」他說：「有人認為我們可以揮動魔杖做到這件事，我必須讓你和所有人打消這個念頭。」

上月會議時，約半數官員認為今年將有必要升息。兩周前公布的通膨數據相對溫和，足以減輕 Fed 這次會議升息壓力。不過，美國和伊朗重新交火，上周再度推升能源價格。

被問到 Fed 為何這次不升息時，華許表示，自上次會議以來，市場決定的利率已上升，無論是名目利率或經通膨調整後的實質利率都是如此，這顯示即使 Fed 尚未採取行動，政策已經收緊。他說：「這讓我們稍感安心。」

他將此歸因於自己決定減少 Fed 過去通常對未來可能利率走向所提供的指引。他說：「市場已經作出判斷，部分原因是我們退一步，不再試圖影響這些判斷。」他說：「市場對整條美債殖利率曲線上的名目利率判斷已經上移。」

但華許又說：「對部分家庭、企業和市場專業人士而言，持續五年的高通膨留下了一種錯誤印象，而且很難擺脫，就是 Fed 的隱含通膨目標似乎在某種程度上高於 2%。」「容我重申：不存在寬鬆的通膨目標。也不存在寬鬆的隱含目標，至少在本委員會任內不會有。」

儘管華許多次矢言要把通膨拉回 Fed 2% 目標，但他一直未明說自己會升息。周三談及此事時，他稍微更接近這一步。

他說：「如果通膨在預測期間持續偏高，利率很可能會是解方的一部分，但我不會說它是唯一解方。」

投資人解讀華許談話，認為升息時點可能進一步延後。對政策利率預期敏感的美債 2 年期殖利率在記者會後下跌。不過，較長天期殖利率攀升，30 年期殖利率上升約 0.136 個百分點，創一年多來最大單日升幅，升至 5.228%，為 2007 年以來最高。

道瓊工業指數大跌逾 1,100 點，跌幅 2.2%，那斯達克綜合指數重挫1.7%。

精華 FAQ

  • 因為聯準會以9票對3票維持利率不變，卻有3位地區聯準銀行總裁同時投下升息異議票，這是2016年以來首次出現3名官員朝同一方向反對，顯示通膨壓力正在加大。

  • 華許重申Fed沒有魔法，無法快速壓低通膨，並強調不存在寬鬆的通膨目標；但他仍未直接承諾升息，只說若通膨持續偏高，利率很可能會成為解方的一部分。

  • 投資人認為升息時點可能延後，帶動對政策利率敏感的2年期美債殖利率下跌；但30年期殖利率大幅升至5.228%，道瓊重挫逾1,100點，那斯達克也下跌1.7%。

聯準會 利率 華許

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