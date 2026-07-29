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Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否 將決定市場漲或跌

編譯湯淑君／綜合外電
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美國聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）
美國聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

美國聯準會（Fed）29日將結束兩天會議，市場普遍預期Fed將按兵不動，維持聯邦資金利率目標區間在3.5%~3.75%。但期貨市場交易員預估這次升息機率超過三成，反映美伊戰況升溫恐推升通膨，迫使Fed升息。

兩周前出爐的美國6月消費者物價指數（CPI）比預期溫和，使市場共識認定Fed本月會維持利率不變、最快9月才會升息。但美伊戰況升溫刺激油價暴漲使情況改觀。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，Fed主席華許拒絕提供前瞻指引，使決策會議結果更難料；若決議升息，華許如何解釋升息決定，或許比決定本身還要重要。

蒂米羅斯指出三個觀察重點：

一、決定

傳統做法是「按兵不動」，畢竟通膨數據已趨緩。若利率維持不變，但有一、兩張反對票，凸顯負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）內部升息壓力日增。

如果決議升息，將是Fed策略重大轉變。這形同忽略主張按兵不動的官員意見，削弱他們下次會議的發言聲量；也會有政治後果，觸怒主張降利率的美國總統川普。

二、策略

美國通膨率一連五年高於Fed的2%目標，華許已擺出鷹派姿態，矢言終結通膨超標。這種「藉升息強化公信力」的策略仍受質疑，紐約聯準銀行總裁暨FOMC副主席威廉斯就說：「公信力是數十年累積而成，根據數據儘可能做最佳決定，而不是試圖用貨幣政策影響公信力。」

如果這次決議升息，也會產生更多疑惑。華許尚未說明，如何透過緊縮貨幣政策減輕通膨壓力；他曾公開表示，對於油價上漲這種短期震撼，Fed能做的有限，甚至聲稱企業投資人工智慧（AI）基礎設施，可能提高生產力，反而有助於抑制通膨。

三、解釋

無論Fed決定怎麼做，觀察信誓旦旦要重拾物價穩定的華許如何自圓其說。

如果這次Fed按兵不動，必會引起質疑：為何錯過讓他證明抗通膨不只是空談的機會？什麼事情發生，才會讓他決定採取行動？

如果這次Fed提高利率，華許給的理由將決定市場漲跌。若把升息定調為「Fed長期未達通膨目標的反應」，可能預示啟動一波升息循環；若定調為「一次性的反應」，傳達的訊號較弱。如果不予解釋，市場不解「通膨數據柔和，此刻為何升息」，可能激起市場強烈反應。

無論FOMC決議怎麼做，都不會多談未來利率路徑。Fed 9月會議結果將取決於夏季通膨數據：通膨升溫可能迫使Fed出手，通膨趨緩則可讓Fed繼續觀望。

精華 FAQ

  • 市場普遍預期Fed本月將維持利率不變，聯邦資金利率目標區間續留在3.5%~3.75%。不過，期貨交易員仍押注升息機率超過3成，顯示市場對通膨與戰局風險仍有疑慮。

  • 因為若Fed升息，市場不只看結果，更看主席如何定調。若說是長期抗通膨的必要反應，可能暗示後續還有升息循環；若說只是一次性行動，訊號就較弱，行情反應也可能不同。

  • 文章指出三大觀察點是決定、策略與解釋；而9月會議則主要取決於夏季通膨數據。若通膨再升溫，Fed可能被迫出手；若通膨趨緩，則較可能繼續觀望。

利率 華許

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