蘋果市值觸及5兆美元 繼Nvidia後史上第二家
蘋果（Apple）股價在今天美股盤中上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值達到5兆360億美元，繼人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）後成為全球第二家抵達此里程碑的企業。
路透社報導，蘋果尾盤漲幅收斂至0.72%，來到339.33美元，市值回落至4.98兆美元；輝達今天小幅上揚0.25%，收報197.01美元，市值達4.78兆美元。
輝達自2025年6月起穩居全球市值最高企業寶座，也是史上首家站上5兆美元市值的公司。不過，蘋果在本月稍早取代輝達，重返全球市值龍頭寶座。
蘋果受惠於產品需求強勁，以及決定不參與當前大型科技公司正在進行的AI投資競賽；這類競賽正在消耗蘋果競爭對手的現金流並造成龐大債務壓力。
蘋果股價今年來上漲約25%，表現優於輝達、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet以及微軟（Microsoft）等美股「科技7巨頭」（Magnificent Seven）其他成員。蘋果仰賴Google的AI技術推出新版Siri等新服務，從而避開與資料中心投資大增相關的巨額基礎設施成本。
蘋果預計美東時間30日盤後公布年度第3季財報，外界預估蘋果上季營收將比去年同期成長15%。
蘋果盤中市值一度達到5兆360億美元，成為繼輝達之後，全球史上第二家觸及5兆美元市值的公司，象徵其大型科技龍頭地位再度升高。 蘋果沒有大舉投入當前大型科技公司的AI軍備競賽，因而避開資料中心與基礎設施的龐大成本壓力，同時受惠於產品需求強勁，今年股價約漲25%。 截至尾盤，蘋果市值回落至4.98兆美元，輝達則約4.78兆美元，兩者仍相當接近。市場接下來將關注蘋果即將公布的第3季財報與營收成長表現。
精華 FAQ
蘋果盤中市值一度達到5兆360億美元，成為繼輝達之後，全球史上第二家觸及5兆美元市值的公司，象徵其大型科技龍頭地位再度升高。
蘋果沒有大舉投入當前大型科技公司的AI軍備競賽，因而避開資料中心與基礎設施的龐大成本壓力，同時受惠於產品需求強勁，今年股價約漲25%。
截至尾盤，蘋果市值回落至4.98兆美元，輝達則約4.78兆美元，兩者仍相當接近。市場接下來將關注蘋果即將公布的第3季財報與營收成長表現。
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