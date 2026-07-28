股市步入全年最艱難階段 策略師：別急著低接

隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。在近幾周股市劇烈震盪、技術面訊號轉弱之際，策略師指出，未來一個月還有兩項因素預料加重股市下行壓力，投資人若欲低接，或可再觀望一段時日。

美銀（BofA）指出，8至10月往往是美國股市表現最差的三個月，自1928年以來，史坦普500指數在此期前平均下跌0.02%；若只看這段期間出現跌勢的年份，期間內平均跌幅達7.35%。

全球股市在8、9月跌勢尤其明顯。Ned Davis研究公司分析顯示，自1987年以來，MSCI全球指數在此期間平均絕對報酬率為1.7%，為全年所有連兩個月區間中最低。

Ned Davis策略師指出，未來一個月有兩項逆風，尤其可能加劇股市下行壓力：首先是能源價格與債券殖利率 同步走高，這對股市是極為不利的組合。

策略師27日指出，過去市場大幅修正前，往往出現能源成本與殖利率齊升的情況，包含1987年、1990年及2022年熊市爆發前。市場也擔心，能源漲價可能推升通膨，進而提高利率走升的可能性。

其次，從歷史經驗來看，美國總統任期第二年的夏末，股市通常表現較弱。其他分析師也曾指出，美國期中選舉前夕，向來是股市疲軟期。

高盛策略師表示，1974年來所有期中選舉年間，史坦普500指數從8月至11月投票日間的報酬率中位數為0%。摩根大通市場情報部門也說，史坦普500指數9月平均跌幅為1.3%，是全年最差月份。

在此同時，史坦普500指數和那斯達克100指數，近日雙雙跌破50日移動均線，反映股市可能轉弱。

不過，夏末也可能是投資人逢低買進的絕佳時機。高盛表示，共同基金和外資一般會在美國期中選舉後加碼買進，股市通常會隨之反彈。美銀分析師指出，1928年以來，股市在10至12月期間上漲的機率達74%，是每年表現最佳時段之一。