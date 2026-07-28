我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

新州車管局誤將6600非公民註冊為選民 律師籲固定證據

股市步入全年最艱難階段 策略師：別急著低接

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。圖為紐約證交所外景。（美聯社）
隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。在近幾周股市劇烈震盪、技術面訊號轉弱之際，策略師指出，未來一個月還有兩項因素預料加重股市下行壓力，投資人若欲低接，或可再觀望一段時日。

美銀（BofA）指出，8至10月往往是美國股市表現最差的三個月，自1928年以來，史坦普500指數在此期前平均下跌0.02%；若只看這段期間出現跌勢的年份，期間內平均跌幅達7.35%。

全球股市在8、9月跌勢尤其明顯。Ned Davis研究公司分析顯示，自1987年以來，MSCI全球指數在此期間平均絕對報酬率為1.7%，為全年所有連兩個月區間中最低。

Ned Davis策略師指出，未來一個月有兩項逆風，尤其可能加劇股市下行壓力：首先是能源價格與債券殖利率同步走高，這對股市是極為不利的組合。

策略師27日指出，過去市場大幅修正前，往往出現能源成本與殖利率齊升的情況，包含1987年、1990年及2022年熊市爆發前。市場也擔心，能源漲價可能推升通膨，進而提高利率走升的可能性。

其次，從歷史經驗來看，美國總統任期第二年的夏末，股市通常表現較弱。其他分析師也曾指出，美國期中選舉前夕，向來是股市疲軟期。

高盛策略師表示，1974年來所有期中選舉年間，史坦普500指數從8月至11月投票日間的報酬率中位數為0%。摩根大通市場情報部門也說，史坦普500指數9月平均跌幅為1.3%，是全年最差月份。

在此同時，史坦普500指數和那斯達克100指數，近日雙雙跌破50日移動均線，反映股市可能轉弱。

不過，夏末也可能是投資人逢低買進的絕佳時機。高盛表示，共同基金和外資一般會在美國期中選舉後加碼買進，股市通常會隨之反彈。美銀分析師指出，1928年以來，股市在10至12月期間上漲的機率達74%，是每年表現最佳時段之一。

精華 FAQ

  • 因為8至10月本就是美股最弱的季節，加上近期技術面轉差、能源價格與債券殖利率同步上升，可能進一步壓抑股市表現。

  • 第一是能源價格與債券殖利率齊升，容易引發通膨與利率上行疑慮；第二是美國總統任期第二年、特別是期中選舉前夕，股市往往偏弱。

  • 因為歷史上10至12月常是股市較強的時段，且期中選舉後常見機構與外資加碼，市場有機會在弱勢整理後迎來反彈。

殖利率

上一則

亞馬遜重整AI策略 傳將結束多數Nova模型

延伸閱讀

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情
晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報

晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報
中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點

中東衝突推升油價 美股收跌道瓊下挫逾500點
股市、經濟脫鉤讓人困惑 關鍵在這一因素

股市、經濟脫鉤讓人困惑 關鍵在這一因素

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？