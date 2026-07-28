亞馬遜重整AI策略 傳將結束多數Nova模型
消息人士透露，亞馬遜改革AI策略，將逐步終結多款自家模型，改把人力投入發展新的前沿模型，不再同時投資於文字、圖像、影音等多種模型。
亞馬遜開始結束Nova的多數模型，包括高階的Premier和Omni模型、影音生成模型Reel、圖像生成模型Canvas。該公司仍會支援這些模型的現有客戶，只是不再是優先發展項目。
知情人士說，相關資源逐漸從既有的Nova模型轉往新前沿模型。這款模型由艾貝爾（Pieter Abbeel）領軍研發，內部代號為「前沿模型研究」（FMR），這是今年的頭號項目，新旗艦模型預計在今年的re:Invent大會上發布。艾貝爾在亞馬遜收購機器人新創Covariant後，來到亞馬遜。
由於亞馬遜上周才裁撤通用人工智慧（AGI）部門人員，並關閉AGI實驗室，這些舉動顯示該公司正在重新聚焦AI策略。
亞馬遜2023年成立AGI部門，但該部門領導人普拉薩（Rohit Prasad）在去年底離職，改由資深總裁狄桑提斯（Peter DeSantis）接手，狄桑提斯的AI策略更為聚焦，不再發展多種模型，改成集中資源發展前沿模型。
消息指出，亞馬遜希望把人力與資源集中到更具前景的前沿模型，不再同時分散投資文字、圖像與影音等多種模型，以提高研發效率與競爭力。 亞馬遜將逐步終止多數Nova模型，包括Premier、Omni、Reel與Canvas等高階或生成式模型，但現有客戶仍可獲得支援，只是不再列為優先發展項目。 FMR由Pieter Abbeel領軍研發，屬於亞馬遜今年的頭號項目之一，內部代號為「前沿模型研究」，新旗艦模型預計將在今年的re:Invent大會上亮相。
精華 FAQ
消息指出，亞馬遜希望把人力與資源集中到更具前景的前沿模型，不再同時分散投資文字、圖像與影音等多種模型，以提高研發效率與競爭力。
亞馬遜將逐步終止多數Nova模型，包括Premier、Omni、Reel與Canvas等高階或生成式模型，但現有客戶仍可獲得支援，只是不再列為優先發展項目。
FMR由Pieter Abbeel領軍研發，屬於亞馬遜今年的頭號項目之一，內部代號為「前沿模型研究」，新旗艦模型預計將在今年的re:Invent大會上亮相。
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