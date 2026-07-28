股市泡沫警訊？巴菲特指標衝236% 波克夏囤近4000億美元現金

巴菲特指標已飆至236%，波克夏現金部位也逼近4000億美元，雙雙釋出美股估值過高的警訊。(美聯社)

許多投資人心中都有一個疑問：股市是否正處於泡沫？被譽為「股神 」的巴菲特 ，或許已用行動給出答案。

巴菲特並未公開表示股市存在泡沫，但著名的「巴菲特指標」，以及波克夏 囤積的龐大現金，似乎都透露答案是肯定的。

2000年網路泡沫破裂前，巴菲特指標曾升至前所未見的水準。巴菲特當時說，這是一個非常強烈的警訊。該指標目前已飆至236%，遠超過他認為投資人是在「玩火」的200%水準。

巴菲特指標是以所有上市公司總市值除以美國國民生產毛額（GNP），目前常改以國內生產毛額（GDP）計算。

近年很少聽到巴菲特談論股市總市值與GDP的比率。但他從未收回20多年前提出的看法。

更直接的訊號來自波克夏的現金部位，目前現金與短期投資合計超過3,970億美元，不僅創該公司歷史最高，也是美國企業史上最大現金部位，清楚顯示巴菲特和接任波克夏執行長的亞伯都認為，多數股票貴到買不下手。

雖然波克夏今年仍買進少數股票，但巴菲特表示，在所有人都偏愛賭博時，很難找到有價值的投資標的。

但巴菲特指標也有其侷限。這項指標可能長時間維持高檔，股市卻繼續上漲。就像前聯準會主席葛林斯班早在1996年就警告，市場出現「非理性繁榮」，但股市三年多後才崩盤。

因此，我們很可能處於股市泡沫，但泡沫也可能繼續膨脹相當長一段時間才破裂。