整理包／為何晶片股一片慘跌？5大因素掀讓AI寵兒變AI問號

半導體股拋售潮加劇。圖為紐約證券交易所7月24日一處看板。(歐新社)

全球半導體股的拋售潮在今天進一步加劇，主因是投資人對AI熱潮能否持續的疑慮不斷加深，市場情緒持續惡化。

以下整理引發這波賣壓的五大因素：

1.Nvidia 近期交易超過7500億 市場憂「循環融資」泡沫

Nvidia（輝達 ，又名英偉達）上周五宣布與南韓SK集團達成新的合作夥伴關係，表示雙方未來的商業往來金額將超過5000億美元。此外，輝達也傳出正洽談提供高達2500億美元的融資擔保，協助OpenAI租用軟銀在俄亥俄州開發的10GW超大型資料中心，這將成為輝達歷來對客戶規模最大的融資交易之一。

包括高盛 、知名投資人貝瑞在內的市場人士，數月來一直警告這類交易具有「循環融資」特性，也就是輝達投資、提供融資，甚至持有股權的公司，最終又回頭購買輝達的晶片。

市場擔憂，這種安排可能扭曲真實需求、導致企業做出錯誤投資決策，一旦中間環節出錯，接著將引發「連環爆」事件。

2.中國生產自研DUV微影設備 全球成熟製程恐承壓

科技媒體報導，一家由中國政府支持的企業，已啟動生產浸潤式深紫外光（DUV）微影設備，若成功大量生產，可能影響微影設備大廠艾司摩爾（ASML）的產品需求，拖累ASML收盤挫跌超過8%。

該報導指出，該公司預期今年生產大約五台DUV，將交付給中芯國際、華虹宏力、長鑫存儲等中國晶片製造商；預料明年大約生產20台。

一旦中國能自給自足生產DUV，晶圓成熟製程產能的建置成本與受外在制裁的風險將大幅降低，將對全球全球成熟製程晶圓代工價格帶來壓力。

3.長鑫存儲上市的吸金效應、擴大產能效應

中國最大DRAM製造商長鑫存儲周一以「長鑫科技」為名在中國A股風光上市，收盤勁揚近466%，上市首日獲市場資金強烈搶籌，主力資金單日淨流入高達801.26億元人民幣（約119.1億美元）。

三星證券股票銷售交易員指出，亞洲避險基金近期顯然調整投資組合，以騰出資金買入長鑫存儲股票，這衝擊到三星電子、SK海力士。

另一方面，長鑫存儲正以極快的速度拉升稼動率，預計到2026年底，DRAM月產能將衝上35萬片晶圓，已經逼近美光全球約38.5萬片的DRAM產能，讓長鑫存儲坐四望三。這有望舒緩記憶體的供應壓力。

4.美大型科技股即將公布財報、科技股信用避險成本拉高

微軟、Meta、蘋果與亞馬遜都將在本周公布財報。在亞洲市場，SK 海力士與三星也將公布財報。投資人可能先賣出手上持股，避免震盪。舉例來說，上周 Alphabet公布財報後股價大跌，因投資人對AI支出疑慮升溫。

摩根士丹利旗下E*Trade分析師Chris Larkin表示，「這些公司正凸顯目前市場情緒受到壓抑的核心議題──AI公司過度的資本支出與投資，投資人擔心這些支出將侵蝕企業報酬率。」

此外，主要科技巨擘信用避險成本近期創新高，也凸顯投資人對科技大廠舉債過度的擔憂。本周數據顯示，輝達 、甲骨文（Oracle）、Alphabet、亞馬遜、Meta、博通及SpaceX等公司的信用違約交換（CDS）價格均升至紀錄高點，反映投資人日益擔心AI支出規模失控，加重大型科技公司的債務與現金流壓力。

輝達的信用風險急升最受矚目。其五年期債務違約保障成本周一盤中一度飆高14個基點，至每年0.82個百分點（為1000萬美元輝達債務投保，每年約需支付8.2萬美元），創該CDS去年11月開始活躍交易以來最大盤中升幅。

5.費半30檔成分股都跌破50日技術線、中短期趨勢轉弱

美國費城半導體指數自6月下旬的高點迄今回檔超過21%，已經陷入俗稱「熊市」的空頭市場，反映投資人已獲利了結。

更糟的是，費半指數30檔成分股周一收盤都跌破各自的50日移動平均線，這是自2025年4月以來首見。50日均線代表過去兩個月投資人的平均買進成本，意味著過去兩個月買進的人整體開始陷入虧損，市場的套牢壓力加大，投資人容易出現拋售離場的心理。因此，跌破50日均線在技術分析中被視為一個中短期趨勢轉弱或轉折的重要訊號。

除此外，記憶體股價已崩跌一波。SK海力士股價自6月高點來已崩跌45%，凸顯市場擔心先前投資過熱、持股過度擁擠以及槓桿交易激增所帶來的劇烈波動。