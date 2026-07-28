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AI軍備賽代價 Nvidia、Alphabet等科技巨擘信用避險成本創新高

編譯季晶晶／即時報導
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投資人日益擔心AI支出規模失控，包括輝達在內大型科技公司的信用違約交換（CDS）...
投資人日益擔心AI支出規模失控，包括輝達在內大型科技公司的信用違約交換（CDS）價格均升至紀錄高點。(路透)

AI基礎設設施的龐大投資，正轉變為債市的信用考驗。本周數據顯示，Nvidia輝達，又名英偉達） 、甲骨文（Oracle）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、博通及SpaceX等公司的信用違約交換（CDS）價格均升至紀錄高點，反映投資人日益擔心AI支出規模失控，加重大型科技公司的債務與現金流壓力。

輝達的信用風險急升最受矚目。其五年期債務違約保障成本周一盤中一度飆高14個基點，至每年0.82個百分點（為1000萬美元輝達債務投保，每年約需支付8.2萬美元），創該CDS去年11月開始活躍交易以來最大盤中升幅。

導火線是輝達正在洽談總額超過7500億美元的AI基礎設施交易。輝達可能為OpenAI租用美國一項資料中心專案的運算資源，提供高達2500億美元擔保，並另洽談資助OpenAI為該專案採購3500億美元的輝達晶片。此外，輝達與南韓SK海力士母公司的合作計畫，規模也超過5000億美元。

由於OpenAI和Anthropic等AI公司仍在快速燒錢，本身難以取得得投資級信用評等，因而需要輝達、博通等財力雄厚的供應商提供擔保。這能壓低融資成本，卻把信用風險轉嫁出去，引發供應商出資、客戶借錢購買供應商產品的「循環融資」疑慮。

與此同時，AI熱潮核心企業的信用風險正全面升溫。甲骨文宣布未來一年投入700億美元興建資料中心後，遭標普將信評降至BBB-，僅比垃圾級高一階；其五年期CDS周一報價達215個基點，意味為1000萬美元債務避險，每年需支付21.5萬美元，遠高於年初的144個基點。

Alphabet的CDS周一升至67個基點，創下新高，因其第2季自由現金流轉為負值，是上市逾20年來首見。Meta為德州資料中心籌措120億美元融資，借貸成本也已攀升至接近垃圾級債券的水準。

信用市場並非認定這些投資級企業即將違約，而是擔心AI資本支出持續超越現金生成能力，未來可能導致信評調降、引發債券價格劇烈波動。

精華 FAQ

  • 主因是AI基礎設施投資規模過大，市場擔心大型科技公司未來現金流不足以支應支出與融資需求，進而提高債務壓力、信評下調與債券波動風險。

  • 輝達正洽談總額超過7500億美元的AI基礎設施交易，包含對OpenAI與SK海力士相關計畫的資金或擔保承諾，讓市場憂慮其潛在信用曝險快速放大。

  • 甲骨文因大手筆建資料中心遭降評，Alphabet自由現金流轉負且CDS創高，Meta為資料中心融資的借貸成本也逼近垃圾級，顯示市場已開始重新定價風險。

Nvidia 輝達 SpaceX

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