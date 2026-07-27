Nvidia罕見龐大交易 傳投資前OpenAI創辦人新創AI公司50億美元
Nvidia（輝達，又名英偉達）將和人工智慧新創公司Safe Superintelligence進一步合作，並將投資這家由OpenAI前聯合創辦人暨首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）自立門戶的公司。彭博引述知情人士報導，輝達投資金額為50億美元，是輝達近年投資AI新創公司規模罕見龐大的一筆交易。
根據雙方周一發布的聯合聲明，Safe Superintelligence將可使用輝達下一代Vera Rubin平台，以大幅擴充運算能力。
蘇茲克維原是OpenAI早期技術發展的關鍵研究員，後來共同創辦Safe Superintelligence，專注以更負責任的方式開發AI系統。這家新創公司曾表示，短期內不打算銷售AI產品。
Safe Superintelligence先前已向投資人募得約30億美元資金，去年估值達320億美元。投資人包括Andreessen Horowitz、紅杉資本和DST Global。路透早先引述消息人士指出，Google母公司字母（Alphabet）及輝達也加入投資新創Safe Superintelligence（SSI）公司的行列。
輝達已投資多家知名AI新創公司，而這些公司也仰賴輝達硬體建置和運行自身軟體。其中部分交易因具循環性質而遭批評，讓科技供應商和AI新創公司之間形成愈來愈緊密的相互依賴網絡。
輝達也正洽談提供最高2500億美元融資擔保，協助OpenAI向美國一項資料中心建設案租用運算能力。這將逿輝達與客戶之間最大手筆的融資交易。
彭博報導，輝達將投資由Ilya Sutskever創立的Safe Superintelligence，金額約50億美元。這筆交易被形容為輝達近年少見的大規模AI新創投資。 SSI由OpenAI前聯合創辦人暨首席科學家蘇茲克維創立，主打更負責任地開發AI系統。公司先前表示短期內不打算銷售AI產品，重點放在技術研發。 根據聯合聲明，SSI將可使用輝達下一代Vera Rubin平台，以大幅擴充運算能力。這也反映輝達持續透過投資和硬體供應，深化與AI新創的互相依賴關係。
精華 FAQ
彭博報導，輝達將投資由Ilya Sutskever創立的Safe Superintelligence，金額約50億美元。這筆交易被形容為輝達近年少見的大規模AI新創投資。
SSI由OpenAI前聯合創辦人暨首席科學家蘇茲克維創立，主打更負責任地開發AI系統。公司先前表示短期內不打算銷售AI產品，重點放在技術研發。
根據聯合聲明，SSI將可使用輝達下一代Vera Rubin平台，以大幅擴充運算能力。這也反映輝達持續透過投資和硬體供應，深化與AI新創的互相依賴關係。
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