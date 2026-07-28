美企體認「AI極限」重啟徵才 盼透過人機協作達成長目標

分析指出，AI對就業市場的影響，比部分人所擔心的溫和。（路透）

美國大型企業對人力需求的態度開始轉變。過去數月，許多雇主把招募視為成本高昂的最後手段，並相信AI可承擔更多工作，但近日愈來愈多企業體認到AI成本與能力極限而重啟徵才，盼透過人機協作達到成長目標，並把握新興科技帶來的商機。

美媒報導，部分企業高層表示，AI的成本和局限性，讓企業有了增加人手的需求；另有部分則有意在裁員後重新招募員工。這代表AI時代以來「減人力也能更快成長」的企業主流論調開始鬆動。

截至今年6月30日，博思艾倫公司員工總數約為3萬900人，較一年前減少7.5%，但這間公司如今發現旗下服務的需求強勁，尤其在國家安全領域，非常需要具備安全通關許可的人才。博思艾倫營運長安德森說，該公司需要稍微加快招募，目前已經有點落後。

在過去18個月的大部分時間裡，大型雇主堅信員工愈少，代表著更快速的成長，美國上市公司因而減少白領員工人數。但目前裁員規模正逐步縮小，根據聯邦數據，美國最近一周的失業救濟金申領人數創下1969年以來新低。

人力資源平台 Lattice 執行長富蘭克林指出，許多企業曾停止招募初階員工，以為AI代理能補上缺口；但後來發現，人類仍須和AI一起工作。

她說，即使寫程式有AI代勞，仍需要工程師；即使有AI銷售代理，也仍需要業務人員。許多企業如今重新招募初階職位，因為這些人具備AI原生技能、思維較具創新性，成本也低。

招募回溫不只限於白領職位。工具製造商Snap-on計畫增聘員工擴大業務；鐵路公司CSX也表示，列車和機務服務人力將小幅增加，以因應需求成長。Alphabet財務長阿胥肯納吉說，將持續在AI和雲端運算等關鍵投資領域招募人才。

不過，部分人士警告，隨著AI潛力持續發展，許多情況仍不明朗。麻省理工學院（MIT）榮譽退休教授、新書「免洗勞工」作者奧斯特曼就質疑：「我們究竟需要更多人，還是更少人？我們不知道，沒有人知道。」奧斯特曼說，許多公司將員工視為可拋棄的資產，在需要時就裁員，或將員工轉為約聘或兼職。他預計在這個動盪時刻，這種趨勢仍將持續。