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CME推出單一個股期貨 可23小時槓桿操作台積電ADR等大型股

編譯葉亭均／綜合外電
芝加哥商業交易所集團（CME）27日將推出單一股票期貨，涵蓋逾50檔熱門個股標的...
芝加哥商業交易所集團（CME）27日將推出單一股票期貨，涵蓋逾50檔熱門個股標的。(路透)

美國芝加哥商業交易所集團（CME）27日將推出單一股票期貨，讓投資人獲得新方式，可押注從輝達SpaceX、到台積電ADR等超過50檔熱門股票的漲跌，進行避險或投機交易，而不必實際交易任何一股股票。這些合約提供槓桿效果，且不像選擇權那麼複雜；到期時將以其掛鉤股票的收盤價進行現金結算。

身為全球最大衍生品交易所的CME正押注，隨著散戶交易興起，以及當前市場中熱門IPO股票供應有限的環境，單一股票期貨將能成功發展，逆轉24年前首度推出卻不受青睞的失敗往事。

CME全球股票、外匯及另類產品主管麥考特表示：「這可我們的生態系統帶來大量新交易者。」他說，交易所除了鎖定散戶投資人，也希望吸引機構投資者，例如資產管理公司，因為對它們而言，這將成為管理風險的新工具。

與選擇權不同的是，單一股票期貨提供槓桿曝險，但投資人不需要理解相對複雜、用來衡量股價、波動率、時間與利率變化如何影響衍生品價格的變數。這種產品的用途，是讓投資人能針對股票供應不足的公司建立多頭或空頭部位。例如近期SpaceX首次公開發行股票（IPO）時，由於熱門股票配額有限，未能獲得股票的投資人，可透過期貨，以較有效率的資金方式建立持倉部位。

期貨經紀商NinjaTrader執行長法蘭奇示，相較於選擇權，期貨的簡單性應該會吸引散戶投資人，因為散戶通常偏好交易自己理解的工具。

CME的單一股票期貨將可每周五天、每天23小時交易，遠長於美股市場通常9時30分至16時的交易時間。

精華 FAQ

  • CME將推出可交易超過50檔熱門股票的單一股票期貨，標的涵蓋輝達、SpaceX與台積電ADR等大型或話題股，讓投資人可直接對個股漲跌進行操作。

  • 單一股票期貨提供槓桿曝險，但不用像選擇權那樣理解股價、波動率、時間與利率等複雜變數，且到期時以掛鉤股票收盤價現金結算，操作更直觀。

  • CME認為散戶交易興起，加上熱門IPO股票供應有限，將創造需求；產品也適合資產管理公司避險，且可每周5天、每天23小時交易，提升便利性。

輝達 SpaceX

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