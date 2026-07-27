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美企投資AI轉向嚴控成本 改用中國平價模型

編譯廖玉玲／綜合報導
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由於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管。...
由於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管。 （路透）

鑒於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管，部分企業轉而結合、甚至徹底改用中國的平價模型，以求止血，象徵較低成本的AI時代來臨，可能會重塑全球AI產業版圖。

Anthropic和OpenAI多年來一直在爭奪AI霸權，競相開發更先進的頂級模型，如今卻發現企業也需要較平價的基礎模型。這類模型日益普及，甚至徹底顛覆了這場AI競賽，並在Anthropic和OpenAI籌備上市之際，威脅兩家公司的估值。為了反擊，他們正試圖鎖定客戶，提供合作夥伴關係、數萬美元的激勵措施以及大幅補貼的AI使用費。

AI軟體新創Cursor高階主管塞克斯形容，處理相對平凡的日常任務時，不必用到最強大且最昂貴的AI模型，「就像開藍寶堅尼去雜貨店買牛奶」。SpaceX日前以600億美元收購Cursor。

講求AI的經濟效益堪稱是一大轉變。幾個月前，企業還大力鼓勵員工「詞元最大化」（tokenmaxxing），現在卻變成「節儉最大化」（thrift-maxxing）。　

企業預算結構的轉變，也凸顯美中對抗。最知名的美國AI模型通常主要採用受嚴格控制的封閉式模型，中國則以更具成本效益、可客製化的開放權重模型見長。

OpenAI與Anthropic已公開譴責DeepSeek、MiniMax及月之暗面等中國新創公司，剽竊其技術；但更令美國大廠焦慮的，可能是中國的平價模型在美國廣獲採用。

精華 FAQ

  • 主因是AI投入常出現預算超支、實際報酬率卻偏低，企業因此不再一味追求昂貴頂級模型，而改以更重視成本效益與可持續使用為優先。

  • 中國模型多屬更具成本效益、可客製化的開放權重模型，適合處理日常與較平凡任務，企業認為不必為所有用途支付高價，因而願意導入。

  • 低價模型普及可能削弱兩家公司以頂級模型建立的優勢，並在其籌備上市之際壓縮估值；為留住客戶，它們也開始提供合作、補貼與激勵措施。

OpenAI

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