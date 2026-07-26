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派拉蒙810億元併購華納兄弟案 延至2027年

編譯尤寶琪／綜合報導
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派拉蒙收購華納兄弟案，將推遲至2027年。(路透)
派拉蒙收購華納兄弟案，將推遲至2027年。(路透)

派拉蒙影業(Paramount)和華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)同意，將高達810億元購併案完成時間，推遲到2027年；同一時間，一名法官正在審理由加州等12個州以反壟斷為由，企圖阻止這起購併案所發起的司法挑戰。

派拉蒙影業於24日提交的文件顯示，在法院對各州提出的訴訟請求作出裁決或2027年6月1日之前，該公司不會完成對華納兄弟的收購。就在幾天前，美國地區法官聯邦地院法官馬丁內斯-奧爾金(Araceli Martínez-Olguín)發布了一項臨時限制令，凍結該交易數周。她指出，各州提出了一些「嚴重問題」，並就該合併可能「大幅削弱競爭」提出了強有力的論點。

各州認為，一旦交易完成，派拉蒙將開始裁員並與華納共享敏感資訊，若日後合併被裁定違法，這些行為將難以逆轉。

派拉蒙影業和各州政府也同意取消原定於8月3日舉行的初步禁令聽證會。各州政府的案件現在正朝著更大規模的反壟斷審判方向發展。

雙方都將此次延期視為勝利。

派拉蒙影業在聲明中表示，結果「正是我們從一開始就追求的：一條基於證據直接開庭審理的途徑」。派拉蒙在2025去12月與「天舞傳媒」(Skydance Media)正式合併後表示，期待證明這筆交易「有利於競爭、有利於消費者、有利於創作者」。

同時，領導訴訟案的加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，這次延期對全國的觀眾、電影院以及娛樂和媒體從業人員來說都是個好消息。

「我們反對這項非法合併的理由很簡單：當少數幾家公司在對美國生活至關重要的市場中擁有過大的權力時，就會推高物價，讓情況變得更糟，」邦塔在聲明中指出，並補充說，各州都渴望通過法律途徑挑戰這項合併，並確保派拉蒙和華納的合併「永遠不會發生」。

美國編劇工會(The Writers Guild of America)也已提起訴訟，試圖阻止合併，理由是該交易將對電影和電視編劇造成特定損害。此次延期也將為該案的審理提供更多時間。

精華 FAQ

  • 派拉蒙提交文件指出，除非法院先對12州的反壟斷訴訟作出裁決，否則交易不會在2027年6月1日前完成，以避免先行整併後再被推翻的風險。

  • 各州主張，合併後派拉蒙可能裁員並與華納共享敏感資訊，且會大幅削弱市場競爭，若日後判定違法，相關損害也難以逆轉。

  • 雙方取消原訂8月3日的初步禁令聽證會，案件將朝更大規模的反壟斷審判前進，也讓編劇工會等相關訴訟獲得更多審理時間。

加州

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