科技7雄單周蒸發近兆市值 下周靠微軟等財報重振AI熱情

市場下周焦點鎖定微軟、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶。（美聯社）

美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元、油價一度衝破每桶100美元、美債殖利率升至今年高點，周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場下周焦點鎖定微軟 、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶和蘋果（Apple ）財報，以及聯準會（Fed）決策。

史坦普500 指數周五小漲不到0.1%，道瓊工業指數上漲0.5%，漲236點；那斯達克綜合指數下跌0.6%。若看周線情況更難看。過去五個交易日，那斯達克跌了2.1%，史坦普500指數下跌0.6%，道瓊工業指數下跌0.4%。史坦普500和那斯達克都寫下3月以來首度連兩周頹勢。

科技七雄一周下來市值蒸發8,900億美元。特斯拉本周重挫18%，寫下2022年12月以來最差單周表現；亞馬遜、Alphabet和Meta也都下跌逾6%。SpaceX本周下跌7.2%，已較6月上市後數日所創高點回落逾40%，市值蒸發逾1兆美元。

在英特爾重摔7.9%拖累下，費城半導體指數周五大跌4.3%，台積電ADR也跌2.9%。不過費半周線倒是收紅1.2%，台積電ADR也漲1.3%，美光科技上漲8.5%。

Janney首席投資策略師魯斯奇尼（MarkLuschini）說：「目前所見的低迷氣氛，需要一些正面動因來打破。投資人或許已對AI題材有點疲乏。」

接下來一周，AI交易將迎來更大考驗。Alphabet財報因上修龐大AI資本支出規畫而引發賣壓，為微軟、亞馬遜和Meta下周財報定下負面基調。這些超大規模資料中心業者即使獲利達標、展望強勁，仍可能因投資人重新檢視AI支出風險而遭到投資人修理。

ManGroup首席市場策略師胡珀（KristinaHooper）說，市場「感覺非常泡沫化」，投資人如履薄冰，更容易對任何不完美跡象而有負面反應。她指出，投資人過去看到的是AI機會，如今更可能看到風險。

財報季也將進入最繁忙的一周，史坦普500約三分之一成分股將公布業績，包括蘋果、Visa、雪佛龍和可口可樂。

利率也是另一大變數。油價因中東緊張升高而急漲，布蘭特原油周四一度突破每桶100美元，加深通膨疑慮。Fed台北時間周四凌晨將公布利率決策，市場普遍預期按兵不動，但LSEG資料顯示，聯邦基金期貨仍反映約38%的升息1碼機率。法國國家巴黎銀行經濟學家說，不能完全排除意外升息的可能性。

投資人也關注Fed主席華許記者會，尋找未來升息路徑線索。富國投資研究所資深全球市場策略師雷恩（ScottWren）說，若市場感覺更多決策官員傾向今年多次升息，將對美股構成壓力。美國10年期公債殖利率周四升破4.7%，創2025年初以來最高，也增加股票評價壓力。