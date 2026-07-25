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英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

編譯簡國帆／綜合報導
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受惠人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期，營收成長率為2011年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，14A製程2027年下半年導入內部產品進行風險試產，全力拚2028年量產。他也估算，特殊應用晶片（ASIC）潛在市場規模超過1000億美元。

英特爾第二季營收年增25.4%至161.3億美元，經調整後每股純益（EPS）為0.42美元，經調整後毛利率回升到41.8%，都優於預期。

展望本季，英特爾預期，經調整後EPS為0.38美元，營收介於158億-168億美元，經調整後毛利率42%，也都優於華爾街預測。英特爾提高今年資本支出到200億美元，高於先前的180億美元，明年的支出目標「大幅提高」，多數支出將用於工廠工具。

陳立武發表樂觀聲明：「AI正驅動前所未見的運算需求」、「新英特爾正在成形」。財務長辛斯納（David Zinsner）說，第二季已能滿足需求，產品平均售價強勁，優於公司的預期。

英特爾上季資料中心與AI事業營收年比強勁成長59%到62.6億美元，陳立武說，資料中心的中央處理器（CPU）「業績正在起飛」，且需求大於供給，英特爾良率進展，也提高企業下單機率。

辛斯納表示目前供應依然受限，資料中心客戶目前持續釋出強勁需求，高於公司產能。英特爾已和客戶簽署資料中心CPU和特殊晶片長期供應協議，已達成十項長期協議，期限介於三到五年，其中一些為鎖定價格，其他聚焦於供應量。

此外，上季生產個人電腦（PC）晶片的客戶運算事業群營收年增13%到88.58億美元。辛斯納表示，預期因記憶體缺貨、漲價，本季PC銷售將持平。

精華 FAQ

  • 第二季營收年增25.4%至161.3億美元，調整後EPS為0.42美元，毛利率回升至41.8%，三項指標都優於市場預期，顯示AI需求與產品售價支撐營運。

  • 英特爾預估本季營收158億至168億美元、調整後EPS 0.38美元，毛利率約42%，皆高於華爾街預估；同時把今年資本支出提高到200億美元，明年還將大幅增加。

  • 資料中心與AI事業營收年增59%至62.6億美元，且CPU需求大於供給；公司已簽下10項3到5年長約。14A製程則規劃2027年下半年導入內部產品試產，力拚2028年量產。

英特爾 陳立武 人工智慧

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