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AI燒錢 Google首次單季現金流轉負 預告壓力短期難解

編譯季晶晶、記者秦鈺翔／綜合報導
Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁...
Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁，將上修今年資本支出。（美聯社）

Google母公司字母（Alphabet）22日公布上季財報，表現出色，並宣布調高今年資本支出，高標超過2000億美元，惟龐大支出也使得公司出現首次單季自由現金流轉為負值，並預告短期自由現金流面臨壓力，再度引發市場對AI大咖鉅額投資無法獲得回報的疑慮。

字母上季自由現金流轉為負59億美元，讓華爾街瀰漫不安氛圍，不僅導致公司23日早盤股價重挫約7%，還拖累亞馬遜、Meta等雲端巨頭均跌逾3%，輝達也在平盤下遊走。

那斯達克指數早盤跌約2%，費半也疲軟。台股因與AI股高度連動，台指期夜盤一度重挫逾700點。

字母結算，第二季雲端業績飆升82%，GAAP淨利達1121億美元，每股純益9.11美元。但細究財報內容，本季淨利雖高達千億美元，但其中高達990億美元為「其他收入」，來自Anthropic與SpaceX。Anthropic最新一輪融資提升了估值。

SpaceX上個月完成股票公開發行（IPO），貢獻字母每股純益6.26美元。扣除相關數字，核心每股純益約為2.85美元，低於華爾街預期的2.89美元，換句話說，公司核心業務實際表現不佳。

更令市場震驚的是，以強勁現金流著稱的字母出現首次單季自由現金流轉負，狂砸AI投資令投資人擔心回收成果，例如摩根士丹利就對GenAI的投資報酬率（ROIC）提出質疑。

面對罕見的負現金流，字母暨Google執行長皮伽（Sundar Pichai）強調，AI帶來的變革仍在非常早期的階段，市場需求大於供給，他對未來發展極度樂觀。

字母財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）則坦言，資本支出大幅上修，導致短期自由現金流面臨壓力，AI基礎建設投資可能持續對損益表與現金流造成壓力。

根據統計，字母季度自由現金流從2025年第三、四季的246億美元，到今年第一季的101億美元，第二季轉為負數，崩跌速度之快令市場震驚。市場推估主因是資本支出加速，從2025年第四季的279億美元到上季的449億美元，半年內成長了61%。

精華 FAQ

  • 雖然雲端業績大增、淨利也很高，但自由現金流卻首度轉負59億美元，且核心每股純益低於預期，顯示獲利品質與現金流都承受AI投資壓力。

  • 主因是資本支出大幅加速，上季資本支出達449億美元，半年內成長61%。Alphabet把更多資金投入AI基礎建設，短期內推升損益表與現金流壓力。

  • Alphabet財報後，股價早盤重挫約7%，並拖累亞馬遜、Meta與輝達走弱，Nasdaq與費半同步承壓；台股也因AI連動性高，台指期夜盤一度重挫逾700點。

Google AI 輝達

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